Güzelleştiren davet

La Prairie, kozmetiğin ilerisinde güzelliği yüceltmenin ve yaşamı zenginleştirmenin sırlarını cemiyet ve iş dünyasından birçok ünlü isim ile paylaştı. Projehane çatısı altında Bilge Kuru ev sahipliğindeki öğlen yemeğine cemiyet dünyasından seçkin davetliler katılarak markanın yenilenen ürünlerini deneyimledir. Arcon Kozmetik’in CEO’su Deniz Aksoy, misafirlerle hoş geldin konuşması yaptı. Ardından Arcon Kozmetik’in Marka Müdürü Uğur Kahraman, ürünleri davete katılan misafirlerle paylaştı. Davete katılan cemiyet ve iş dünyasından bir çok ünlü isimler arasında; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Aylin Yılmaz, Burcu Erçil, Ece Kurdoğlu, Öznur Yakın, Şükran Güzeliş vardı.