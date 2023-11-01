Davetler

Sanat ve yaratıcılık bir arada...

“Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım” başlığıyla, Türkiye’nin 100. Yılı teması altında, hayata geçirilen “Sofralar Sergisi” özel tasarım sofralarını ziyaretçilerle buluşturdu.

Giriş: 01 Kasım 2023 Çarşamba
Sanat ve yaratıcılık bir arada...

İstanbul’u “Kutlamalar Destinasyonu” olarak uluslararası platformlarda öne çıkarmayı amaçlayan “Sofralar Sergisi” projesi, seçkin davetlilerin katılımı ile gerçekleşen gala ile kapılarını açtı. Hilton İstanbul Bosphorus’ta ziyaretçilerle buluşan sergide; paneller, workshoplar, özel tadım aktiviteleri ve sürpriz etkinliklerin yanı sıra, Hilton’un yeni markası, “1955 Banqueting & Catering”in şık sunumları ve Türkiye’yi anlatan özel gösteriler de yer aldı. Şık davete, Hasan-Meral Kosif, Melisa Tapan, Tuba Develi gibi isimler katıldı. Dokuz tasarımcının hazırladığı Türkiye konseptli sofralar; sofra sanatının, gastronominin ve Türkiye’nin dünya etkinlik sektöründeki öneminin tartışılacağı paneller, fuaye alanında seçkin dinletiler ve performanslar ile 1-2 Kasım tarihlerinde 09.30-19.00 saatleri arasında gerçekleşecek.


Onur AYDIN

Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım Sofralar Sergisi

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