Sanat ve yaratıcılık bir arada...

İstanbul’u “Kutlamalar Destinasyonu” olarak uluslararası platformlarda öne çıkarmayı amaçlayan “Sofralar Sergisi” projesi, seçkin davetlilerin katılımı ile gerçekleşen gala ile kapılarını açtı. Hilton İstanbul Bosphorus’ta ziyaretçilerle buluşan sergide; paneller, workshoplar, özel tadım aktiviteleri ve sürpriz etkinliklerin yanı sıra, Hilton’un yeni markası, “1955 Banqueting & Catering”in şık sunumları ve Türkiye’yi anlatan özel gösteriler de yer aldı. Şık davete, Hasan-Meral Kosif, Melisa Tapan, Tuba Develi gibi isimler katıldı. Dokuz tasarımcının hazırladığı Türkiye konseptli sofralar; sofra sanatının, gastronominin ve Türkiye’nin dünya etkinlik sektöründeki öneminin tartışılacağı paneller, fuaye alanında seçkin dinletiler ve performanslar ile 1-2 Kasım tarihlerinde 09.30-19.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Onur AYDIN