“Birlikte ve Geleceğe” sergisi...

Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk’ün Türkiye’de sanata verdiği değerin yaşatılması amacı ile Polat Holding, BASE iş birliğiyle gerçekleştirilen “Birlikte ve Geleceğe” 100. Yıl Sergisi, Han Spaces Piyalepaşa’da gerçekleştirilen bir açılış etkinliği ile başladı. Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergi açılışına, sanat, cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimleri de katıldı. Davette konuklara seslenen Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat “Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk’ün sanata ve sanatçıya olan özel ilgisi ve desteğinin, yenileşme ve çağdaşlaşma dönüşümüne olan olumlu etkisi yadsınamaz. Cumhuriyet’in 100. yılında ölümsüz eserlere imza atacak sanatçıları yüreklendirmek ve desteklemek amacıyla hayata geçirdiğimiz bu sergi ile Polat Holding ve BASE olarak sanatın ulaşılabilir olması ve geleceğe aktarılması için yeni karşılaşmalar yaratmayı hedefliyoruz. Bu karşılaşmalar hem günümüz sanatının değerlendirilmesi hem de toplumun sanatla ilişkisi açısından önemli deneyimler vadediyor” şeklinde konuştu. Türkiye genelinde yapılan bir açık çağrıyla toplanan yüzlerce başvuru, Oktay Duran (ArtON, Doğançay Müzesi ve Contemporary İstanbul Danışma Kurulu), Dursun Gündoğdu (galerici, DG Art Project), Elif Jalili (resim ve heykel sanatçısı), Erdil Yaşaroğlu (karikatürist ve heykel sanatçısı), Moiz Zilberman (İş insanı ve koleksiyoner, Gallery Zilberman kurucusu) gibi sanat dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı jüri tarafından titizlikle incelendi. Gelen başvurular arasından seçilen, açık alana uygun 14 heykel ve enstalasyondan oluşan “Birlikte ve Geleceğe” 100. Yıl Sergisi, 12 Kasım’a kadar Piyalepaşa Çarşı’da görülebilecek.

Onur AYDIN