Davetler

Moda tutkunlarını buluşturan koleksiyon!

Özgür Masur, Cumhuriyetimizin 100. yılında “Ülkeme bir armağan” diyerek tanımladığı Anatolia by Özgür Masur koleksiyonunu, Tersane İstanbul’ da, moda tutkunlarının beğenisine sundu.

Giriş: 27 Ekim 2023 Cuma
Moda tutkunlarını buluşturan koleksiyon!

Özgür Masur, Cumhuriyetimizin 100. yılında “Ülkeme bir armağan” diyerek tanımladığı Anatolia by Özgür Masur koleksiyonunu, Tersane İstanbul’ da, 100 tasarımın, 100 mankenle sunulduğu defileyle tanıttı. Dünyanın en mistik topraklarına saygı duruşu niteliğindeki koleksiyonun sunulduğu defileye, sanat, moda, tasarım, cemiyet ve iş dünyasından aralarında; Ümit Boyner, Feryal Gülman, Nil Bentürk Uyguner, Nejdet-Emel Ayaydın ve Maya Bitargil’in de bulunduğu 500 davetli katıldı. Anadolu'nun geleneksel üretim tekniklerini ve kumaşlarını güncel formlarla buluşturarak, kadınların bu mirasa kattığı değeri vurgulayan Özgür Masur, Anadolu tarihinin ötesine, medeniyetler arası 100 yıllık bir yolculuğa çıkarken, Cumhuriyetimizin bu özel yılına atıfta bulunuyor. Masur, her bir işleme detayını toplumsal bir hikâye ile bağdaştırıyor, Anadolu kültürüne ait büyüleyici parçalara hayat veriyor. Tamamı bu topraklarda geliştirilen işleme teknikleri ile yine bu toprakların yetiştirdiği zanaatkarlarla üretilen koleksiyon, Masur’un eşsiz couture yeteneğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Onur AYDIN

özgür masur Cumhuriyetimizin 100. yılında Anatolia by Özgür Masur

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Magazin Hattı Reklam yüzü oldular!

Futbol dünyasının yıldız ismi Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara bir mücevher markasının reklam yüzü olmak için anlaştılar.

Davetler Moda tutkunlarını buluşturan koleksiyon!

Özgür Masur, Cumhuriyetimizin 100. yılında “Ülkeme bir armağan” diyerek tanımladığı Anatolia by Özgür Masur koleksiyonunu, Tersane İstanbul’ da, moda tutkunlarının beğenisine sundu.

Davetler “Birlikte ve Geleceğe” sergisi...

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılını, bir heykel ve kamusal alanda sanat projesiyle kutlayan Polat Holding ve BASE, “Birlikte ve Geleceğe” 100. Yıl Sergisi’nin açılışını düzenlenen bir gala ile gerçekleştirdi.

Güncel Ht Life'ta bu hafta...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu Bloomberg Ht Life, cumartesi saat 21:00'da Bloomberg Ht ekranlarında...
Güncel TİKAD'ın Cumhuriyet coşkusu!

Türkiye İş Kadınları Derneği düzenlediği 'Cumhuriyetimizin 100. Yılı' kutlamasını üyelerinin coşkulu katılımıyla gerçekleştirdi.
Caddeler Sponza: 'Uzaklaştırma yok'

Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan Edvina Sponza, eski sevgilisi İbrahim Kutluay'a uzaklaştırma kararı aldırdığı iddialarını yanıtlayarak yalanladı.

Güncel Yeni yaşa, teknede kutlama...

Cemiyet hayatının sevilen ismi Berrin Zorlu, yeni yaşını sevdiği dostlarıyla birlikte teknede kutladı.
Magazin Hattı Boğaz'da özel davet...

Jonathan H. Crook ve Eda Kehale Argün ev sahipliğinde Boğaz’ın kıyısında görkemli bir davet düzenlendi.
Magazin Hattı Pilevneli'de yeni sergi...

Sanatçı Tim Kent 'Kronos ve Kairos' sergisini Pilevneli Dolapdere'de sanatseverlerin beğenisine sundu.
Davetler Epos 7 Derneği'nden 100. yıl kutlaması!

İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladı.
Magazin Hattı ÇABA'dan 100. yıl kutlaması

ÇABA Derneği ve Fairmont Quasar Istanbul, Cumhuriyetin 100. yılının coşkuyla kutlandığı ve elde edilen tüm gelirin ÇABAÇAM Eğitim Birimi’ne aktarıldığı bir Cumhuriyet Kutlaması düzenledi.

Güncel Yakın dostların safari heyecanı!

Cemiyet hayatının yakın arkadaş gruplarından Alara Koçibey, Esra Dinçkök ve Serra Türker Afrika'da safariye çıktı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.