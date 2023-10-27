Moda tutkunlarını buluşturan koleksiyon!

Özgür Masur, Cumhuriyetimizin 100. yılında “Ülkeme bir armağan” diyerek tanımladığı Anatolia by Özgür Masur koleksiyonunu, Tersane İstanbul’ da, 100 tasarımın, 100 mankenle sunulduğu defileyle tanıttı. Dünyanın en mistik topraklarına saygı duruşu niteliğindeki koleksiyonun sunulduğu defileye, sanat, moda, tasarım, cemiyet ve iş dünyasından aralarında; Ümit Boyner, Feryal Gülman, Nil Bentürk Uyguner, Nejdet-Emel Ayaydın ve Maya Bitargil’in de bulunduğu 500 davetli katıldı. Anadolu'nun geleneksel üretim tekniklerini ve kumaşlarını güncel formlarla buluşturarak, kadınların bu mirasa kattığı değeri vurgulayan Özgür Masur, Anadolu tarihinin ötesine, medeniyetler arası 100 yıllık bir yolculuğa çıkarken, Cumhuriyetimizin bu özel yılına atıfta bulunuyor. Masur, her bir işleme detayını toplumsal bir hikâye ile bağdaştırıyor, Anadolu kültürüne ait büyüleyici parçalara hayat veriyor. Tamamı bu topraklarda geliştirilen işleme teknikleri ile yine bu toprakların yetiştirdiği zanaatkarlarla üretilen koleksiyon, Masur’un eşsiz couture yeteneğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Onur AYDIN