Işıltılı davet..

Benzersiz mücevherlerin tasarımcısı Begüm Kıroğlu, Avrupa’nın köklü ve ihtişamlı balolarından ilhamla tasarlanan yepyeni Begüm’s Grandball koleksiyonu ile Guerlain iş birliğinin benzersiz parçalarını, yakın dostlarını evinde ağırladığı bir davet ile tanıttı. Begüm Khan, bu yıl dünyanın en köklü Fransız parfüm ve kozmetik markası Guerlain’ın Paris’teki Pop Up butiğinde tanıttığı parçaları, ilk kez İstanbul’da yakınlarına sundu. Begüm Khan markasının Kurucusu Begüm Kıroğlu, Guerlain’ın Miras ve Sanatsal İlişkiler Kreatif Direktörü Ann-Caroline Prazan ile Osmanlı Sanatı Uzmanı Serdar Gülgün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen davete, Zita Hauteville, Prenses Cleo zu Oettingen-Spielberg, Melissa von Faber Castell, Victoria von Faber-Castell, Bettina Hakko, Marlies Pia, Prens Mubarak Al Sabah, Kevin Aumon, Hugo Tucas, Nesrin Cavadzade ve Serra Türker gibi yakın dostları katılım gösterdi.