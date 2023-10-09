Davetler

‘Zihni Manzaralar’ sergisi...

RS Sanat Alanı’nın ikinci sergisi ‘Zihni Manzaralar’ Marcus Graf küratörlüğünde sanat severlerle buluştu.

Giriş: 09 Ekim 2023 Pazartesi
‘Zihni Manzaralar’ sergisi...

DAP Holding’in desteğiyle sanata ve sanatçıya destek olmak ve sanatın ulaşılabilirliğine katkı sağlamak amacıyla Filiz Yılmaz tarafından Nisan 2023’te Koşuyolu’nda kurulan RS Sanat Alanı İstanbul’un Anadolu Yakası’nı sanatla buluşturmaya devam ediyor. RS Sanat Alanı’nın dokuz önemli güncel sanatçıyı bir araya getiren ikinci sergisi ‘Zihni Manzaralar’ Marcus Graf küratörlüğünde ziyarete açıldı. Sergiye iş ve cemiyet hayatından, İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün yanı sıra Ziya-Filiz Yılmaz, Baran Baycan, Gülden-Davut Gül gibi çok sayıda sanat tutkunu katıldı. Sergide doğanın güzel, mistik ve ilahi taraflarını ortaya koyan Adem Kıpçak, Ayşima Melike Kuş, Gültaze Gündüz, Özge Kahraman ve Selin Sade Çöplü’nün yanı sıra insan ve doğa arasındaki ilişkiyi ele alan Berkan Baycan, İlyas Arapoğlu, Yeşim Pektok ve Zeynep Neris Kaplan’ın eserleri yer aldı. Sergi, 13 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Onur AYDIN

Zihni Manzaralar Marcus Graf RS Sanat Alanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Işıltılı davet..

Mücevher tasarımcısı Begüm Kıroğlu, yeni koleksiyonunu görkemli bir davetle tanıttı.
Caddeler Sponza: "Asla onunla işim olmaz"

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Edvina Sponza, hafta sonu Bebek'te ayrılık iddialarını doğrulayarak "Asla onunla işim olmaz" açıklamasında bulundu.
Davetler ‘Zihni Manzaralar’ sergisi...

RS Sanat Alanı’nın ikinci sergisi ‘Zihni Manzaralar’ Marcus Graf küratörlüğünde sanat severlerle buluştu.
Güncel 'Meme Kanseri Farkındalık Tenis Turnuvası'

'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' kapsamında meme kanserine dikkat çekmek için ‘Pembe Top Tenis Turnuvası’nın ikincisi düzenlendi.
Magazin Hattı Genç yetenekler ödüllendirildi!

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 13. düzenlenen Mücevher Tasarım Yarışması’nın kazananları ödüllerini aldı.
Caddeler Patron Bebek'te...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.
Güncel 'İyi ki doğmuşuz'

Suzan Şen, kızı Melisa Keçeli ve arkadaşı ile birlikte yeni yaşlarını 'İyi ki doğmuşuz' notuyla kutladı.
Davetler İstanbul'da şık açılış...

Tuğçe Eyilik Vardar, mobilya tasarım markasının yeni mağaza açılışını iş ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirdi.

Güncel Zorlu'nun Ürdün gezisi

Tatil için rotasını Ürdün'e çeviren Berrin Zorlu dostlarıyla birlikte Petra Antik Kenti'ni gezdi.
Davetler Moda, sanat ve spor bir arada

Moda sever ünlü isimler; sanat, moda ve sporun ‘Keep on Riding’ temasıyla bir araya getirildiği koleksiyon etkinliğinde buluştu.
Davetler “Artful Dining” etkinliği...

Türkiye’deki çağdaş sanatı ve sanatçılarını onurlandırmayı amaçlayan “Artful Dining” serisinin ilk daveti önceki akşam gerçekleşti.
Magazin Hattı Torunuyla eğlendi

Neslihan Sabancı, torunu Alihan ile birlikte eğlenceli anlar geçirdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.