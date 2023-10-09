‘Zihni Manzaralar’ sergisi...

DAP Holding’in desteğiyle sanata ve sanatçıya destek olmak ve sanatın ulaşılabilirliğine katkı sağlamak amacıyla Filiz Yılmaz tarafından Nisan 2023’te Koşuyolu’nda kurulan RS Sanat Alanı İstanbul’un Anadolu Yakası’nı sanatla buluşturmaya devam ediyor. RS Sanat Alanı’nın dokuz önemli güncel sanatçıyı bir araya getiren ikinci sergisi ‘Zihni Manzaralar’ Marcus Graf küratörlüğünde ziyarete açıldı. Sergiye iş ve cemiyet hayatından, İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün yanı sıra Ziya-Filiz Yılmaz, Baran Baycan, Gülden-Davut Gül gibi çok sayıda sanat tutkunu katıldı. Sergide doğanın güzel, mistik ve ilahi taraflarını ortaya koyan Adem Kıpçak, Ayşima Melike Kuş, Gültaze Gündüz, Özge Kahraman ve Selin Sade Çöplü’nün yanı sıra insan ve doğa arasındaki ilişkiyi ele alan Berkan Baycan, İlyas Arapoğlu, Yeşim Pektok ve Zeynep Neris Kaplan’ın eserleri yer aldı. Sergi, 13 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Onur AYDIN