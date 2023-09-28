Sanat İstanbul'da...

Cemiyet ve iş dünyasından ünlü simalar Contemporary Istanbul'un 18. edisyonunda bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönemi ile örtüşen bu özel gecede buluşan Çağdaş sanat tutkunlarından Maya Bitargil, Sanem Tezman, Kemal Gülman, Derya Ayaydın gibi ünlü isimler eserleri ikinci gününde inceleme fırsatı yakaladılar. Contemporary Istanbul'un 18. edisyonu, Türk Sanat Müziği'ni evrensel ve güncel bir elektronik müziğe dönüştürmeyi amaçlayan Khundaray adlı müzik grubunun performansı ile ilk kez Contemporary Istanbul’un Gala Gecesinde dinlendi.

Onur AYDIN