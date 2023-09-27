Çağdaş sanat tutkunları bir arada...

Cemiyet ve iş dünyasından ünlü simalar Contemporary Istanbul'un 18. edisyonunda bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönemi ile örtüşen bu özel gecede buluşan Çağdaş sanat severlerden Ümit-Cem Boyner, Oya Eczacıbaşı, Ralf Tezman, Elif Dürüst, Arzu Sabancı, Leyla Alaton ve Edvina Sponza gibi tanınmış simalar eserleri tek tek incelediler. Contemporary Istanbul'un 18. edisyonu, Türk Sanat Müziği'ni evrensel ve güncel bir elektronik müziğe dönüştürmeyi amaçlayan Khundaray adlı müzik grubunun performansı ile ilk kez Contemporary Istanbul’un Gala Gecesinde dinlendi. Khundaray, Kamil Özavar ve Hakan Özer tarafından kurulan bir proje olarak Türk Sanat Müziği'ni modern bir elektronik müziğe dönüştürüyor. Bu projenin temelinde, Türkiye'nin önde gelen enstrümantalistleri ile iş birliği yaparak İstanbul'un Doğu ve Batı'nın buluşma noktasında bulunmasının getirdiği zengin kültürel mirası harmanlamak ve bu müziği dünya genelinde, özellikle de batıda dinleyici kitlesine ulaştırmak bulunuyor. Khundaray'ın performansına, sanatçılar Derya Türkan (İstanbul kemençesi), Cenk Erdoğan (Perdesiz gitar) ve Atakan Aktaş (Solist) da eşlik etti. Khundaray Ensemble, Türk Klasik Sanat Müziği'ni evrensel elektronik sesle birleştiren yenilikçi bir proje olarak öne çıktı ve İstanbul'un Doğu ve Batı'nın buluşma noktası olan özel konumunu yansıtan bir müzikal karışım sundu.

Onur AYDIN