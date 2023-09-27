Davetler

Çağdaş sanat tutkunları bir arada...

İş ve cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü simaları Contemporary Istanbul'un 18. edisyonunda buluştu.

Giriş: 27 Eylül 2023 Çarşamba
Çağdaş sanat tutkunları bir arada...

Cemiyet ve iş dünyasından ünlü simalar Contemporary Istanbul'un 18. edisyonunda bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönemi ile örtüşen bu özel gecede buluşan Çağdaş sanat severlerden Ümit-Cem Boyner, Oya Eczacıbaşı, Ralf Tezman, Elif Dürüst, Arzu Sabancı, Leyla Alaton ve Edvina Sponza gibi tanınmış simalar eserleri tek tek incelediler. Contemporary Istanbul'un 18. edisyonu, Türk Sanat Müziği'ni evrensel ve güncel bir elektronik müziğe dönüştürmeyi amaçlayan Khundaray adlı müzik grubunun performansı ile ilk kez Contemporary Istanbul’un Gala Gecesinde dinlendi. Khundaray, Kamil Özavar ve Hakan Özer tarafından kurulan bir proje olarak Türk Sanat Müziği'ni modern bir elektronik müziğe dönüştürüyor. Bu projenin temelinde, Türkiye'nin önde gelen enstrümantalistleri ile iş birliği yaparak İstanbul'un Doğu ve Batı'nın buluşma noktasında bulunmasının getirdiği zengin kültürel mirası harmanlamak ve bu müziği dünya genelinde, özellikle de batıda dinleyici kitlesine ulaştırmak bulunuyor. Khundaray'ın performansına, sanatçılar Derya Türkan (İstanbul kemençesi), Cenk Erdoğan (Perdesiz gitar) ve Atakan Aktaş (Solist) da eşlik etti. Khundaray Ensemble, Türk Klasik Sanat Müziği'ni evrensel elektronik sesle birleştiren yenilikçi bir proje olarak öne çıktı ve İstanbul'un Doğu ve Batı'nın buluşma noktası olan özel konumunu yansıtan bir müzikal karışım sundu.

Onur AYDIN

Contemporary Istanbul akbank BloombergHT

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Contemporary Istanbul başladı!

Contemporary Istanbul, Bloomberg HT ve Habertürk TV'nin ana medya sponsorluğunda kapılarını sanatseverlere açtı.

Davetler Çağdaş sanat tutkunları bir arada...

İş ve cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü simaları Contemporary Istanbul'un 18. edisyonunda buluştu.

Güncel 28 yıllık evlilik sona eriyor...

Akbank Yönetim Kurulu Üyesi Suzan Sabancı Dinçer, iş insanı eşi Haluk Dinçer'den boşanma kararı aldı.

Magazin Hattı Yağcı'dan ‘Kalp Gözü’...

Sanatçı Didem Yağcı, 18. Contemporary Istanbul’a son dönem çalışmalarından oluşan ‘Kalp Gözü’ serisiyle katıldı.

Davetler 33. Caz Festivali başladı

33. Akbank Caz Festivali, Al Di Meola'nın sahne aldığı özel davetle başladı.

Caddeler Rotaları Bebek...

Bebek'te yürüyüş yapan iş insanı Murat Özyeğin ve Esra Civelek güzel havanın keyfini caddede çıkardı.
Magazin Hattı “Hayal Perdesi” etkinliği...

Sanatçı Ahmet Rüstem Ekici, “Hayal Perdesi” adlı deneyimin konuşulduğu bir sanat etkinliği düzenledi.
Jet Set Naomi Campbell'dan itiraf!

Naomi Campbell, kariyerinin en parlak döneminde travmalarla başa çıkmaya çalışırken uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğunu açıkladı. Ünlü model, "Neredeyse kendimi öldürüyordum" dedi
Güncel Kamerler'in mutlu günü!

Genç iş insanı Atasay Kamer, önceki akşam nişanlısı Chiara de Rocchi ile muhteşem bir törenle dünyaevine girdi.

Magazin Hattı Özel etkinlik...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları niş parfümleri özel etkinlikte denedi...
Güncel Barut'a eğlenceli kutlama...

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut yeni yaşını ailesiyle bir arada kutladı.
Güncel 'Friends' temalı doğum günü...

Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko, sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile birlikte gittiği doğum günü partisinde kılık değiştirdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.