Davetler

Contemporary Istanbul başladı!

Contemporary Istanbul, Bloomberg HT ve Habertürk TV'nin ana medya sponsorluğunda kapılarını sanatseverlere açtı.

Giriş: 27 Eylül 2023 Çarşamba
Contemporary Istanbul başladı!

Bloomberg HT TV, Bloomberg HT Radyo, Habertürk TV, Habertürk Radyo'nun medya sponsorluğunda gerçekleşen 18. Contemporary Istanbul, Akbank'ın ana partnerliği ve Tersane Istanbul'un ortak partner tarihi bir atmosferde coşkuyla açıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönemi ile örtüşen bu özel gecede, dünya genelinden davetli müze ve sanat kurumu direktörleri, koleksiyonerler, katılımcı galerilerin kurucuları, Contemporary Istanbul Danışma Üst Kurulu üyeleri, Genç Danışma kurul üyeleri, Başkonsolos ve büyük elçiler ile bir araya gelindi. Davetliler Contemporary Istanbul’un yarattığı sanatın coşkusunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılını kutladı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, “Contemporary Istanbul, 18 yaşında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlarken yeni bir yüzyıla adım atıyor. 18 yıl boyunca insanların sanatla ilişkisini güçlendirmeye yardımcı olan bir nesil yetiştirdik. Sanatı günlük yaşamın temel bir gerekliliği olarak görüyoruz ve bu canlı şehir olan İstanbul'a olan bağlılığımızı sürdürüyoruz. İstanbul'un kültür sanat ve gastronominin bir araya geldiği Haliç’te sanatseverlerin keyifli ve heyecanlı bir fuar geçirmesini dilerim.” dedi. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ise; Akbank, Contemporary İstanbul’un ilk günden beri hep yanında. Fuar da her yıl kendini yeniliyor, hedeflerini büyütüyor, daha da heyecanlı işlere imza atıyor. İstanbul artık dünyanın önemli sanat merkezlerinden biri. Bunda Akbank olarak katkımız olduğunu bilmek bize gurur veriyor. Akbank olarak önümüzdeki dönemde de ülkemizin uluslararası boyutta doğru ve güzel tanıtımına şimdiye kadar olduğu gibi canı gönülden destek olmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Onur AYDIN

Contemporary Istanbul Bloomberg HT Habertürk TV

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