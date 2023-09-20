Moda tutkunlarını buluşturan davet

Gianfranco Ferré, Gianni Versace, Prada ve Louis Vutton’da çalıştıktan sonra Temmuz 2019’da kendi markasını kuran ünlü moda tasarımcısı Julie de Libran, koleksiyonuyla birlikte ilk kez İstanbul’a geldi. Türk moda severlerin yoğun ilgisini çeken davet, Suzan Sabancı Dinçer’in ev sahipliğinde Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleşti. Julie de Libran'ın koleksiyonunun İstanbul'da görücüye çıkması, Türk moda dünyasında da sürdürülebilirliğin artan öneminin bir göstergesi niteliğinde. Zira sürdürülebilirliğe olan bağlılığı ve israfı ortadan kaldırma konusundaki kararlılığıyla dünya çapında tanınan Julie de Libran, bu yaklaşımıyla moda endüstrisinde yeni bir standart belirliyor. Julie de Libran yalnızca güzel ve zamansız parçalar yaratmakla kalmıyor aynı zamanda bütün bir sektör için daha parlak ve daha sorumlu bir gelecek sağlamakla ilgili ipuçları sunuyor.

Onur AYDIN