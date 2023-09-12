Davetler

Lezzet tutkunlarına görkemli açılış...

İş ve cemiyet hayatının lezzet tutkunu ünlü isimleri İstanbul'da açılışı düzenlenen restoranda bir araya geldi.

Giriş: 12 Eylül 2023 Salı
Lezzet tutkunlarına görkemli açılış...

Hakkasan Türkiye’deki ikinci restoranını, İstanbul Boğazı’nın eşsiz ve nefes kesen manzarasındaki Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul’da sanat, iş ve cemiyet hayatından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşen görkemli biz davetle açtı. Bu görkemli davete ayrıca yurt dışından da önemli misafirler katıldı. Hakkasan Excutive Chef Andrew Yeo ve usta ekibinin hazırladığı olağanüstü imza yemekleri ve özel hazırlanan imza kokteyllerden oluşan menüsünde yer alan gurme lezzetlerin ikram edildiği Hakkasan İstanbul Grand Opening davetinde Doğuş Çabakçor’un DJ Performansı eşliğinde davetliler unutulmaz anlar yaşadılar. Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul’un ve boğazın eşsiz ambiyansında gerçekleşen açılışta özel ikramlar ve eğlencenin ritmini üst düzeylere çıkaran müzikler misafirler tarafından tam not aldı. Açılış etkinliğine Feryal Gülman, Ömer-Begüm Gazioğlu Ballı, Figen-Fatih Kıral gibi çok sayıda seçkin, yerli ve yabancı ünlü isim katıldı.

Hakkasan Feryal Gülman Ömer-Begüm Gazioğlu Ballı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Lezzet tutkunlarına görkemli açılış...

İş ve cemiyet hayatının lezzet tutkunu ünlü isimleri İstanbul'da açılışı düzenlenen restoranda bir araya geldi.
Güncel Kaz Dağları'nı gezdi

Bir seyahatsever olan Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Kaz Dağları'nda tatile çıkarak Adatepe Köyü'nü ziyaret etti.
Jet Set Chris Evans ile Alba Baptista evlendi!

Dünyaca ünlü oyuncu Chris Evans, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Alba Baptista ile sessiz sedasız dünyaevine girdi.
Güncel Cumhuriyet’in 100. yılına özel kutlama!

Sabancı Topluluğu, Cumhuriyet’in 100. yılını, Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın İstanbul’da verdiği Cumhuriyetin 100. Yılı Konseri ile kutladı.
Güncel Aşıklar İstanbul'a döndü

Aşkları dolu dizgin devam eden genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel havaalanında objektiflere yansıdı.
Güncel Şenler'in Bodrum buluşması

Suzan Şen, abisi Metin Şen ve yeğenleriyle Bodrum'da bir araya geldi.
Güncel Oğluyla çiftlikte...

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ oğlu Cem ile birlikte at çiftliğinde vakit geçirdi.
Güncel Büyükhanlı'ya acı veda...

Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı, sevenleri ve ailesi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Güncel Yeni yaşını kutladı!

Arzu Sabancı yeni yaşını dostlarının ve aile üyelerinin paylaşımlarıyla kutladı.

Güncel Kaliforniya'da yeni mağaza...

Genç iş insanı Ayşe Boyner, Kaliforniya'da yeni açtığı mağazasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Güncel Dürüst'le 'Sanatın Ruhu'

İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, yeni bölüm için Yılmaz Erdoğan'la çekim yaptı.
Magazin Hattı Londra'da yeni mağaza

Fulya Gündoğdu, kurucusu olduğu markasının ilk yurtdışı mağazasını Londra’da açtı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.