Lezzet tutkunlarına görkemli açılış...

Hakkasan Türkiye’deki ikinci restoranını, İstanbul Boğazı’nın eşsiz ve nefes kesen manzarasındaki Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul’da sanat, iş ve cemiyet hayatından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşen görkemli biz davetle açtı. Bu görkemli davete ayrıca yurt dışından da önemli misafirler katıldı. Hakkasan Excutive Chef Andrew Yeo ve usta ekibinin hazırladığı olağanüstü imza yemekleri ve özel hazırlanan imza kokteyllerden oluşan menüsünde yer alan gurme lezzetlerin ikram edildiği Hakkasan İstanbul Grand Opening davetinde Doğuş Çabakçor’un DJ Performansı eşliğinde davetliler unutulmaz anlar yaşadılar. Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul’un ve boğazın eşsiz ambiyansında gerçekleşen açılışta özel ikramlar ve eğlencenin ritmini üst düzeylere çıkaran müzikler misafirler tarafından tam not aldı. Açılış etkinliğine Feryal Gülman, Ömer-Begüm Gazioğlu Ballı, Figen-Fatih Kıral gibi çok sayıda seçkin, yerli ve yabancı ünlü isim katıldı.