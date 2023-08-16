Bodrum’da sanat buluşması

Çağdaş sanatçıları geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik bilincinde QNB Finansbank Kristal Kule’de buluşturan “Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz” sergisinin ikincisi Mandarin Oriental, Bodrum’da QNB Finansbank ev sahipliğinde, Artkolik Sanat Platformu ortaklığında sanat tutkunlarıyla buluştu. Sanatçıların geri dönüştürülmüş malzemelerle hazırladıkları, dünyanın yok olan mirasına vurgu yaptıkları eserlerine davetliler yoğun ilgi gösterdi. Davetlilerin Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz” sergi ziyaretiyle başlayan gece Mandarin Oriental, Bodrum’un Pool Bar’da gerçekleşen kokteyl ile devam etti. Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ’ın da aralarında olduğu yaklaşık 300 kişinin katıldığı ve Trio Stage performansıyla başlayan gecede davetliler saatler ilerlediğinde Dj Saltuk Orkun Eribol’un müzikleriyle eğlenceli anlar yaşadılar. O anlara Pernod Ricard’ın sürdürülebilirlik menüsünden özel tatlar eşlik etti.

Hakan YAĞCI