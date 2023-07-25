Davetler

Pilevneli'den ‘Ping Pong’ sergisi...

Ünlü Sanatçılar Lottermann ve Fuentes, ‘Ping Pong’ adlı sergiyle sanatseverleri Pilevneli Yalıkavak’da buluşturdu.

Giriş: 25 Temmuz 2023 Salı
Pilevneli'den ‘Ping Pong’ sergisi...

Ünlü Sanatçı ikilisi Lottermann & Fuentes, ‘Ping Pong’ adlı sergisiyle Pilevneli Yalıkavak’a konuk oldular. Fotoğraf sanatını yalnızca doğru kompozisyonu ve ışığı yakalamaktan öteye giden, hikâye anlatıcılığının ve atmosfer yaratmanın öne çıktığı bir alan olarak değerlendiren Frankfurt kökenli ikili; kariyerlerinde moda, stil, yaşam tarzı, gündelik hayat alanlarında eğlenceli, dinamik, doğal, çekici karelerle tanındı. Murat Pilevneli'nin ev sahipliği yaptığı sergiyi, Elif Dürüst ve Suzan Toplusoy gibi sanat tutkunu simalar ziyaret ettiler. Lottermann & Fuentes bir tür aksiyon-reaksiyon oyununa dönüştürdükleri Ping Pong projesiyle farklı ülkelerden meslektaşlarına, dostlarına, hatta tanımadıkları ama üretimlerini beğendikleri isimlere ulaşarak, görsel dünyalarını çok daha büyük potansiyel taşıyan bir iletişim ağıyla besliyorlar. “Ping” her zaman ikilinin gönderdiği ilk fotoğraf; “Pong” ise karşıdan gelen yanıt oluyor ve sürecin sonunda birlikte sergileniyorlar.

Eren GÜREL

Ping Pong Lottermann ve Fuentes Pilevneli Yalıkavak

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