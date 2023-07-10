Davetler

Cennet Koyu’nda eğlence

Cemiyet hayatının ünlü simaları Cennet Koyu’nda düzenlenen partide bir araya geldi.

Giriş: 10 Temmuz 2023 Pazartesi
Cennet Koyu’nda eğlence

Cemiyet hayatının ünlü simaları Cennet Koyu’nda düzenlenen partide bir araya geldi. Londra’dan gelen ünlü Executive Head Chef CHEF JACK ve ekibinin benzersiz bir ustalıkla hazırladığı imza yemekleri ve sıra dışı kokteyllerden oluşan gurme ikramlara eşlik eden Doğuş Çabakçor’un DJ Performansı davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Tüm davetlilerden tam not alan etkinlikte davetliler hem Hakkasan Bodrum'un özel lezzetlerini hem de özel reçetelerle hazırlanan imza kokteyllerini benzersiz bir atmosfer eşliğinde deneyimledi. Hakkasan Bodrum ev sahipliğinde gerçekleşen Mid Summer Party etkinliğine katılan isimler arasında İzzet Antebi, Suzan Toplusoy, Arzu Sabancı, Simla-Hüsamettin Beyazıt, Süleyman-Ahu Orakçıoğlu gibi isimler yer aldı.

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