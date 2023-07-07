Genç tasarımcılar tanıtıldı...

Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması bu yıl da moda tasarımı alanında ilerlemek isteyen genç tasarımcıları sektör ile buluşturmaya devam ediyor. Heyecanlı geçen ve genç tasarımcıların başvurularını tamamladığı sürecin sona ermesinin ardından finalistler özel bir buluşmayla basın, içerik editörleri ve moda tasarımcılarıyla bir araya geldi. Jüri Başkanlığını İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu üyesi Nejdet Ayaydın’ın yaptığı ve Özlem Kaya ve Nihan Peker mentorluğunda devam eden yarışma için düzenlenen kahvaltıda açılış konuşmasını İHKİB YK Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan ve ardından mentorlar Özlem Kaya ve Nihan Peker gerçekleştirdi. Finale kalan Bahadır Esmer, Damla Çarkcı, Elara Esmer, Mahmut Danışan, Muhammed İloğlu, Onur Gerçekçi, Reyhan Eroğlu, Sevda Kanalcı, Sude Sakız ve Zeynep Sude Kuriş 29 Eylül’de gerçekleşecek Gala Gecesi için yarışacak. Koza Yarışması 29 Eylül Cuma akşamı düzenlenecek Gala Gecesinde kazananların belirlenmesiyle sona erecek.

Onur AYDIN