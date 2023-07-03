Sanat tutkunları Bodrum'da...

Dünyaca ünlü sanat galerisi Perrotin Gallery ile Bodrum Loft işbirliğiyle hayata geçirilen "French Delights" sergisi, düzenlenen resmi açılış davetiyle kapılarını açtı. “French Delights” adıyla ünlü Türk lokumlarına bir gönderme yapılan ve Küratörlüğünü Artsa Danışmanlık’ın Kurucusu Selcan Atılgan’ın üstlendiği serginin açılış davetine iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Bülent Eczacıbaşı, Emin Hitay, Eda-Sarp Evliyağil gibi çok sayıda isim katıldı. 3 Eylül 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilecek “French Delights” sergisi, sanatseverlere, Bodrum Loft'un modern mimarisi ve eşsiz atmosferinde uluslararası sanatçıların farklı bakış açılarını, yaratıcı yaklaşımlarını ve tekniklerini keşfetme fırsatı sunuyor. Sergi, sanat ve tatil tutkunlarını bir araya getirerek, doğanın içinde sanat keşfi ile farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Eren GÜREL