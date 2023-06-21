Davetler

Sanat tutkunlarına 'Modern' davet

Modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern özel bir davetle cemiyet hayatının ünlü simalarını ağırladı.

Giriş: 21 Haziran 2023 Çarşamba
Sanat tutkunlarına 'Modern' davet

Modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, geçen ay ziyarete açılan yeni binasının mimarı Renzo Piano’yu konuk etti. Özel davete iş ve cemiyet hayatından Elif Dürüst, Beyza Uyanoğlu, Pınar Eczacıbaşı, Rabia-Ali Güreli ve Nazlı Keçili gibi çok sayıda sanat tutkunu ünlü sima katıldı. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, binanın ziyaretçi odaklı bir anlayışla her türlü kültür, sanat ve eğitim faaliyetine ev sahipliği yapacağını belirterek, “Renzo Piano, müze mimarisinin günümüzdeki en önemli ismi olarak İstanbul’a uluslararası sanat çevrelerinin dikkatini çekecek ve bu eşsiz kentin değerini yansıtacak bir müze binası kurma hayalimize ortak oldu” dedi. Davette misafirler yeni müze binasını gezerek eserleri de inceleme fırsatı buldular.

Onur AYDIN

İstanbul Modern Renzo Piano Oya Eczacıbaşı

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