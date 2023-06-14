Davetler

Yılın stil sahipleri ödüllendirildi

Bir kadın dergisinin yılın en stil isimlerini belirlediği Style Awards Ödülleri önceki gece sahiplerini buldu.

Giriş: 14 Haziran 2023 Çarşamba
Yılın stil sahipleri ödüllendirildi

Bir kadın dergisinin yılın en stil isimlerini belirlediği Style Awards, #BirlikteYeniden duygusuyla kolektif iyiliğe ve birlikteliğe övgü niteliğinde en iyi ve fark yaratan stilleri, en başarılı ve ilham veren isimleri, Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da yapılan görkemli bir gecede ödüllendirdi ve unutulmaz bir geceye imza attı. CEO Cem Başar, Türkiye Yayın Direktörü Melda Narmanlı Çimen'in ev sahipliğinde gerçekleşen ödül törenine moda, sahne, sanat, tasarım, iş ve cemiyet dünyasından Arzu Sabancı, Melisa Tapan, Ahu Orakçıoğlu, Ceylan Çapa gibi isimler katıldı. Türkiye’nin stil ve moda konusundaki tek söz sahibi ödül töreninde; Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu başarılı oyunculuğu ve duruşu ile övgü toplayan Serenay Sarıkaya, Yılın Stil Sahibi Erkek Oyuncusu yetenekli oyuncu Selahattin Paşalı, Yılın Stil İkonu ise tarzıyla her zaman kendinden bahsettiren Ece Sükan oldu. Yılın Televizyon Yüzü genç oyuncu Afra Saraçoğlu olurken, Yılın ELLE Kızı ise kendine özgü duruşuyla iz bırakan oyuncu Eda Ece oldu. Arzum Onan Yılın Marka Elçisi ödülü alırken, Yılın Moda İş Birliği ödülü ise başarılı iş birlikleri ve ilham verici tarzıyla Burcu Esmersoy’un oldu. Yılın Moda Tasarımcısı yaratıcı tarzıyla ilham veren Şansım Adalı, Yılın Moda Vizyoneri ise moda dünyasındaki farklı ve yenilikçi tasarımlarıyla Les Benjamins’in kurucusu ve kreatif direktörü Bünyamin Aydın oldu. Sanatçı Mabel Matiz ise Göster Renklerini Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Style Awards Ödülleri stil Moda ödülgecesi

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Bir kadın dergisinin yılın en stil isimlerini belirlediği Style Awards Ödülleri önceki gece sahiplerini buldu.

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