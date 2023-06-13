Yaza merhaba daveti...

Dünyada güzellik ve kozmetik trendlerine yön veren Sephora, yeni sezonu Mandarin Oriental Bosphorus’da gerçekleşen keyifli bir ‘‘Yaza Merhaba’’ etkinliğiyle karşıladı. Davet boyunca güzellik tutkunları; Solanch De La Rosa’nın canlı perfomansı eşliğinde yeni sezonunun makyaj, cilt, parfüm ve saç bakımı trendlerini deneyimledi. Eğlenceli aktivasyonlar ile renklenen etkinlik davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Markayı güzellik topluluğuyla buluştuğu etkinlikte, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Emine Erdem, Asuman Tokgöz, Arzu Kunt gibi isimler katıldı. Davetliler yazın enerjisini markaların yaz koleksiyonları eşliğinde keşfetti.

Onur AYDIN