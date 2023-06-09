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Kutoğlu'ndan Viyana'da yardım defilesi

Ünlü modacı Atıl Kutoğlu Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in eşi Katharina Nehammer’in himayesinde, Türkiye’deki depremzede çocuklar yararına, Viyana’da gala defilesi düzenledi.

Giriş: 09 Haziran 2023 Cuma
Kutoğlu'ndan Viyana'da yardım defilesi

Viyana’da yaşayan ünlü modacı Atıl Kutoğlu Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in eşi Katharina Nehammer’in himayesinde, Türkiye’deki depremzede çocuklar yararına, Palais Hansen Kempinski Viyana’da büyük bir gala defilesi düzenledi. Türk modacı ve Bayan Nehammer’in evsahipliğinde düzenlenen gecede, Atıl Kutoğlu’nun, 75 parçalık sonbahar- kış 2023/24 ve resort 24 koleksiyonları 28 manken ve ünlü isimler tarafından sergilendi. Defilenin finalinde First Lady Nehammer ve modacı Kutoğlu elele podyumda yürüyerek konukları selamladılar. Gecede Türk modacının 2 farklı tasarımını taşıyan Katharina Nehammer, yaptığı konuşmada, yardım projelerini çok önemsediğini, özellikle Türkiye ve Suriye’deki büyük deprem felaketinde sağ kalan çocuklara yardım etmek için çaba gösterdiklerini belirterek, yakın dost olduğunu söylediği Kutoğlu’na muhteşem defile bu işbirliği için teşekkür etti. Ve bu gecenin, birlikte gerçekleştireceleri projelerin daha ilki olduğunu belirtti. Paris’ten gelerek defileye katılan ve Kutoğlu kreasyonu taşıyarak şarkılarını seslendiren ünlü Belçikalı sanatçı Viktor Lazlo’nun yanısıra, Viyana Kempinski Otel’deki etkinliğe katılan isimler arasında, Avusturya Kadın, Aile ve Uyum Bakanı Susanne Raab, eski Başbakan yardımcısı Susanne Riess-Hahn, Tv yıldızı Arabella Kiesbauer, Dilek Sabancı, Avrupa jetsetinin temcilcileri Kontes Melissa von Faber-Castell, Prenses Mahkameh zu Schaumburg-Lippe, Prenses Camilla von Habsburg, işadamı Martin Lenikus, opera festivalleri yöneticisi Daniel Serafin gibi çok sayıda önemli isim bulunuyordu.

Atıl Kutoğlu Katharina Nehammer viyana

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