Davetler

Develi'den ilham veren hikâye: "Arif Olmak"

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri "Arif Olmak" belgeselinin galasında bir araya geldi.

Giriş: 07 Haziran 2023 Çarşamba
Develi'den ilham veren hikâye: "Arif Olmak"

"Arif Olmak" belgeselinin galası, Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin'in konseriyle birlikte Zorlu PSM'de gerçekleştirildi. Lansmana; cemiyet ve iş dünyası ve gastronomi tutkunlarına kadar geniş bir davetli topluluğu katıldı. Gecenin ev sahipleri arasında olan Arif-Sevil Develi ve Nuri-Tuba Develi konuklarla özel olarak ilgilendiler. Davetliler arasında, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Serhan Çetinsaya, Asuman-Tahsin Tokgöz, Bekir-Meral Okan, Neşe-Erol Gönül gibi isimler vardı. Erol Evgin, unutulmaz şarkıları; “Sevdan Olmasa", "Bir de Bana Sor", "Sana Mı Kaldı", "İşte Öyle Bir Şey" ve "Aşkımız Bitecek" gibi hit parçaları, muhteşem sesi ve performansıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de gecenin davetlileri arasındaydı. Nuri Develi, babası Arif Develi için hazırlanan belgeseli "bir teşekkür ve saygı duruşu" olarak nitelendirdi. Develi Restoranları'nın gerçek kahramanı Arif Develi olduğunu vurgulayan Nuri Develi, "Arif Olmak" belgeseliyle hem babalarına teşekkür etmek hem de onun ilham veren hikayesini gelecek nesillere aktarmak istediklerini belirtti. Develi Restoranları'nın 111 yıllık geçmişi sadece bir lezzet durağı değil, aynı zamanda bir aile öyküsü, bir başarı hikayesi ve bir kültür mirasıdır. Arif Develi'nin azim, çalışma ve dürüstlük prensiplerine dayalı olarak inşa ettiği Develi Restoranları, Türk mutfağının önemli bir temsilcisidir. Arif Develi'nin benzersiz hikâyesi, "Arif Olmak" belgeseliyle gelecek nesillere aktarıldı.

Onur AYDIN

Arif Olmak belgesel Zorlu PSM Arif Develi

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