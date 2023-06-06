25. yıla kutlama

Beslenme alışkanlıklarını iyileştirme misyonuyla kurulan Herbalife’ın Türkiye’de yürüttüğü faaliyetlerin 25. yılını Swissotel Chalet’de düzenlenen görkemli bir davetle kutlandı. Ayşegül Tuncer’in ev sahipliğinde, Herbalife Türkiye Genel Müdürü Naime Yalçın katılımıyla düzenlenen davette iş ve sanat dünyasından Neşe Gönül, Berrin Zorlu, Neylan Vardar ve Hande Sezer Pekcan gibi bir çok isim katıldı. Başarılarla dolu 25 yılının kazanımlarının paylaşıldığı davette, markanın en sevilen ve en yeni ürünlerini deneme imkânı bulan davetliler, beslenme alışkanlıkları hakkında en güncel bilgileri de aldı.