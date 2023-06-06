Power Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Yılın en dikkat çeken projeleri ve isimlerinin yarıştığı Power Müzik Ödülleri, Atatürk Kültür Merkezi’nde VAKKO ve Power Group Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko’nun ev sahipliğinde gerçekleşen unutulmaz bir törenle sahiplerini buldu. İş insanı Cem Hakko'yu eşi Ronit Hakko, oğlu Can Hakko, gelini Deniz Hakko, kızı Pia Hakko Yeşil ve damadı Kerim Yeşil de gecede yalnız bırakmadı. Müzik severlerin oylarıyla belirlenen Türkiye’nin en güçlü isimlerine, toplam 12 kategoride ödülleri takdim edildi. Gecede ayrıca Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi Sezen Aksu oldu. Törende ödülleri Ronit Hakko, Burhan Şeşen, Cem Yılmaz, Ferhat Göçer, Hasan Can Kaya, Mahmut Orhan gibi müzik, sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri takdim etti. Geceye, iş ve sanat dünyasından da pek çok isim katılırken Power’ın 30 yıllık yolculuğunu anlatan Beren Saat’in konuşması büyük alkış aldı. Törenin unutulmaz performansları dünyaca ünlü klasik müzik sanatçısı Jamal Aliyev’in gösterisiyle başladı. Geceye performanslarıyla damgasını vuran Pop müziğin efsane ismi Kenan Doğulu ilk olarak Ege Çubukçu ve Alaca ile sahneye çıkarak ‘What’s Love’ adlı parçayı seslendirdi. Gecede sahne alan bir diğer sürpriz ikili Hadise ve Murda oldu. İkilinin birlikte söylediği ve liste başı olan ‘Sen Dönene Kadar’ şarkısıyla yaptıkları performans büyük alkış aldı. Ödül töreni, Bloomberg Ht TV, Power Türk TV ve Power TV ortak canlı yayını ve PowerApp dijital platformundan canlı olarak milyonlarca izleyici ile buluştu.
Power Müzik Ödülleri Kazananlar
EN GÜÇLÜ KADIN ŞARKICI
İrem Derici
Ödül veren: Hande Subaşı & Mustafa Oğuz
EN GÜÇLÜ ERKEK ŞARKICI
Can Bonomo
Ödül veren: Hasan Can Kaya
EN GÜÇLÜ İKİLİ / GRUP
EN GÜÇLÜ YÜKSELEN ŞARKICI / GRUP
Güneş
Ödül veren: Mahmut Orhan
EN GÜÇLÜ ŞARKI
Mert Demir & Mabel Matiz-Antidepresan
Ödül veren: Cem Yılmaz & Ronit Hakko
EN GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ
Hadise & Murda-İmdat
Ödül veren: Selim Çaldıran & Elif Kaya
EN GÜÇLÜ ALBÜM
Bergen-Bergen Saygı Albümü
Ödül veren: Kemal Kekeva & Türkan Bülbül
EN GÜÇLÜ VİDEO KLİP
Gülşen –Lolipop
Ödül veren: İzzet Öz & Müjde Uzman
Ödül alan: Metin Arolat
EN GÜÇLÜ COVER ŞARKI
Melek Mosso-Yıllar Affetmez
Ödül veren: Ferhat Göçer & Ömür Gedik
EN GÜÇLÜ KONSER PERFORMANSI
Kenan Doğulu – Harbiye Cemil Topuzlu Açık hava Tiyatrosu
Ödül veren: Ahmet San & Melisa Döngel
EN GÜÇLÜ ULUSLARASI ŞARKICI YA DA GRUP
Adele-Oh My God
EN GÜÇLÜ ULUSLARARASI ŞARKI
Tom Odell –Another Love (Tiesto Remix)
YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ
Sezen Aksu
Ödül veren ve alan: Ali Poyrazoğlu
Onur AYDIN