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Power Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye ve dünyadaki müzik sektörünün en güçlü isimlerinin belirlendiği “Power Müzik Ödülleri” sahiplerini buldu.

Giriş: 06 Haziran 2023 Salı
Power Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Yılın en dikkat çeken projeleri ve isimlerinin yarıştığı Power Müzik Ödülleri, Atatürk Kültür Merkezi’nde VAKKO ve Power Group Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko’nun ev sahipliğinde gerçekleşen unutulmaz bir törenle sahiplerini buldu. İş insanı Cem Hakko'yu eşi Ronit Hakko, oğlu Can Hakko, gelini Deniz Hakko, kızı Pia Hakko Yeşil ve damadı Kerim Yeşil de gecede yalnız bırakmadı. Müzik severlerin oylarıyla belirlenen Türkiye’nin en güçlü isimlerine, toplam 12 kategoride ödülleri takdim edildi. Gecede ayrıca Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi Sezen Aksu oldu. Törende ödülleri Ronit Hakko, Burhan Şeşen, Cem Yılmaz, Ferhat Göçer, Hasan Can Kaya, Mahmut Orhan gibi müzik, sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri takdim etti. Geceye, iş ve sanat dünyasından da pek çok isim katılırken Power’ın 30 yıllık yolculuğunu anlatan Beren Saat’in konuşması büyük alkış aldı. Törenin unutulmaz performansları dünyaca ünlü klasik müzik sanatçısı Jamal Aliyev’in gösterisiyle başladı. Geceye performanslarıyla damgasını vuran Pop müziğin efsane ismi Kenan Doğulu ilk olarak Ege Çubukçu ve Alaca ile sahneye çıkarak ‘What’s Love’ adlı parçayı seslendirdi. Gecede sahne alan bir diğer sürpriz ikili Hadise ve Murda oldu. İkilinin birlikte söylediği ve liste başı olan ‘Sen Dönene Kadar’ şarkısıyla yaptıkları performans büyük alkış aldı. Ödül töreni, Bloomberg Ht TV, Power Türk TV ve Power TV ortak canlı yayını ve PowerApp dijital platformundan canlı olarak milyonlarca izleyici ile buluştu.

Power Müzik Ödülleri Kazananlar

EN GÜÇLÜ KADIN ŞARKICI


İrem Derici


Ödül veren: Hande Subaşı & Mustafa Oğuz


EN GÜÇLÜ ERKEK ŞARKICI


Can Bonomo


Ödül veren: Hasan Can Kaya

EN GÜÇLÜ İKİLİ / GRUP

EN GÜÇLÜ YÜKSELEN ŞARKICI / GRUP


Güneş


Ödül veren: Mahmut Orhan


EN GÜÇLÜ ŞARKI


Mert Demir & Mabel Matiz-Antidepresan


Ödül veren: Cem Yılmaz & Ronit Hakko


EN GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ


Hadise & Murda-İmdat


Ödül veren: Selim Çaldıran & Elif Kaya

EN GÜÇLÜ ALBÜM


Bergen-Bergen Saygı Albümü


Ödül veren: Kemal Kekeva & Türkan Bülbül


EN GÜÇLÜ VİDEO KLİP


Gülşen –Lolipop


Ödül veren: İzzet Öz & Müjde Uzman


Ödül alan: Metin Arolat


EN GÜÇLÜ COVER ŞARKI


Melek Mosso-Yıllar Affetmez


Ödül veren: Ferhat Göçer & Ömür Gedik

EN GÜÇLÜ KONSER PERFORMANSI


Kenan Doğulu – Harbiye Cemil Topuzlu Açık hava Tiyatrosu


Ödül veren: Ahmet San & Melisa Döngel


EN GÜÇLÜ ULUSLARASI ŞARKICI YA DA GRUP


Adele-Oh My God


EN GÜÇLÜ ULUSLARARASI ŞARKI


Tom Odell –Another Love (Tiesto Remix)


YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ


Sezen Aksu


Ödül veren ve alan: Ali Poyrazoğlu

Onur AYDIN

Power Müzik Ödülleri Bloomberg TV Power Türk TV

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