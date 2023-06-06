Power Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Yılın en dikkat çeken projeleri ve isimlerinin yarıştığı Power Müzik Ödülleri, Atatürk Kültür Merkezi’nde VAKKO ve Power Group Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko’nun ev sahipliğinde gerçekleşen unutulmaz bir törenle sahiplerini buldu. İş insanı Cem Hakko'yu eşi Ronit Hakko, oğlu Can Hakko, gelini Deniz Hakko, kızı Pia Hakko Yeşil ve damadı Kerim Yeşil de gecede yalnız bırakmadı. Müzik severlerin oylarıyla belirlenen Türkiye’nin en güçlü isimlerine, toplam 12 kategoride ödülleri takdim edildi. Gecede ayrıca Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi Sezen Aksu oldu. Törende ödülleri Ronit Hakko, Burhan Şeşen, Cem Yılmaz, Ferhat Göçer, Hasan Can Kaya, Mahmut Orhan gibi müzik, sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri takdim etti. Geceye, iş ve sanat dünyasından da pek çok isim katılırken Power’ın 30 yıllık yolculuğunu anlatan Beren Saat’in konuşması büyük alkış aldı. Törenin unutulmaz performansları dünyaca ünlü klasik müzik sanatçısı Jamal Aliyev’in gösterisiyle başladı. Geceye performanslarıyla damgasını vuran Pop müziğin efsane ismi Kenan Doğulu ilk olarak Ege Çubukçu ve Alaca ile sahneye çıkarak ‘What’s Love’ adlı parçayı seslendirdi. Gecede sahne alan bir diğer sürpriz ikili Hadise ve Murda oldu. İkilinin birlikte söylediği ve liste başı olan ‘Sen Dönene Kadar’ şarkısıyla yaptıkları performans büyük alkış aldı. Ödül töreni, Bloomberg Ht TV, Power Türk TV ve Power TV ortak canlı yayını ve PowerApp dijital platformundan canlı olarak milyonlarca izleyici ile buluştu.

Power Müzik Ödülleri Kazananlar

EN GÜÇLÜ KADIN ŞARKICI

İrem Derici

Ödül veren: Hande Subaşı & Mustafa Oğuz

EN GÜÇLÜ ERKEK ŞARKICI

Can Bonomo

Ödül veren: Hasan Can Kaya

EN GÜÇLÜ İKİLİ / GRUP

EN GÜÇLÜ YÜKSELEN ŞARKICI / GRUP

Güneş

Ödül veren: Mahmut Orhan

EN GÜÇLÜ ŞARKI

Mert Demir & Mabel Matiz-Antidepresan

Ödül veren: Cem Yılmaz & Ronit Hakko

EN GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Hadise & Murda-İmdat

Ödül veren: Selim Çaldıran & Elif Kaya

EN GÜÇLÜ ALBÜM

Bergen-Bergen Saygı Albümü

Ödül veren: Kemal Kekeva & Türkan Bülbül

EN GÜÇLÜ VİDEO KLİP

Gülşen –Lolipop

Ödül veren: İzzet Öz & Müjde Uzman

Ödül alan: Metin Arolat

EN GÜÇLÜ COVER ŞARKI

Melek Mosso-Yıllar Affetmez

Ödül veren: Ferhat Göçer & Ömür Gedik

EN GÜÇLÜ KONSER PERFORMANSI

Kenan Doğulu – Harbiye Cemil Topuzlu Açık hava Tiyatrosu

Ödül veren: Ahmet San & Melisa Döngel

EN GÜÇLÜ ULUSLARASI ŞARKICI YA DA GRUP

Adele-Oh My God

EN GÜÇLÜ ULUSLARARASI ŞARKI

Tom Odell –Another Love (Tiesto Remix)

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ

Sezen Aksu

Ödül veren ve alan: Ali Poyrazoğlu

Onur AYDIN