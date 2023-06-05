Yaza merhaba partisi...

Seçkin ve modern bir restoran & bar konseptiyle The Ritz-Carlton, Istanbul çatısı altında yer alan The Roof, İstanbul’un en güzel teraslarından birine sahip ambiyansıyla yazı karşıladı. Özgün lokasyonu, sofistike atmosferi ve DJ Aslı Köse’nin canlı müzik performanslarıyla misafirlerine unutulmaz anlar yaşattı. Akdeniz mutfağından ilham alan lezzetleri ve geniş kokteyl seçenekleri davete eşlik ederken sonsuzluk havuzu ve yeşilliklerle bütünleşen dekorasyonu geceye kozmopolit bir ambiyans sundu. Davete katılanlar arasında Ali Gürsoy, Bahar Şer, Emek Külür, Gonca Ünsal gibi isimler yer aldı.