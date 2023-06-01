CI Bloom kapılarını açtı

Bloomberg HT TV, Bloomberg HT Radyo, Habertürk TV, Habertürk Radyo'nun medya sponsorluğunda gerçekleşen CI Bloom, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda sanatseverleri bir araya getirdi. VIP davetle başlayan sanat fuarında konuklar, eserleri inceleyerek eşsiz deneyim yaşadı. Bu yıl fuar genişletilmiş bir programla kâr amacı gütmeyen yaratıcı endüstriler için de bir buluşma noktası olmaya devam edecek. Bölgenin yeni nesil sanatçılarını ve sanat profesyonellerini bir araya getirecek fuarda özel projelere ve inisiyatif katılımlarına yer vererek, Türkiye sanat sektörünün gelişmesini ve çeşitlenmesini teşvik ediyor. Sanat sektörünün yaratıcılığını göstererek toplumların iç sesi olan sanatçıların üretimini desteklemek amacıyla kapılarını açan sanat etkinliğine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Suzan Sabancı Dinçer kızı Ceyda Dinçer, Oya Eczacıbaşı, Nezih Barut ve oğlu İbrahim Barut ve Özcan Tahincioğlu gibi çok sayıda isim katıldı.

Onur AYDIN