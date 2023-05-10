Sanat tutkunlarına ‘Prestij Sergisi’

Sanatta fırsat eşitliği yaratma hedefiyle bağımsız ve genç sanatçılara alan sağlayarak beğeni kazanan sanat alanı Loft Art, usta sanatçıları onurlandırdığı ve yılda bir kez gerçekleştirdiği ‘Prestij Sergisi’ serisinin ikincisi için hazırlıklarını tamamladı. Loft Art, ikinci Prestij Sergisi’nde, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli sanatçılardan biri olan ressam, yazar ve tiyatro sanatçısı Mehmet Güleryüz'ü ağırlıyor. Güleryüz’ün eserlerinden oluşan Loft Art&'ın İstanbul Beşiktaş Nisbetiye On'daki mekânında sanatseverlerle buluştu. Mehmet Güleryüz'ün 2013-2023 yılları arasında Paris'te ürettiği yapıtların yer aldığı bir seçkiyle sanatseverlerin karşısına çıktığı serginin küratörlüğünü ise Mehmet Güleryüz’ün oğlu Kerimcan Güleryüz üstleniyor. Özel davete katılan Dilara-Selim Akın, Öznur Yakın, Aclan-Selda Acar çifti sergiyi dolaşarak eserleri incelediler.

Onur AYDIN