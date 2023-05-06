Davetler

Depremzede çocuklar için anlamlı konser...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından organize edilen Deprem Geleceğimizi Yıkmasın kampanyasına destek oldu. Konserde sanatçı Hadise depremzede çocuklar için sahne alarak şarkılarını söyledi.

Giriş: 06 Mayıs 2023 Cumartesi
Depremzede çocuklar için anlamlı konser...

Merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen büyük depremde ailesini kaybeden çocuklarımızın durumu toplumumuzu en çok etkileyen konulardan biri. Sosyal konularda son derece duyarlı olan Hadise, bu yaraya merhem olmak için Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından organize edilen Deprem Geleceğimizi Yıkmasın kampanyasına İstanbul Volkswagen Arena’da yapılacak konseriyle herhangi bir maddi karşılık beklemeden destek verdi. Türk pop müziğine damga vuran Hadise, Volkswagen Arena sahnesinde, şarkıları ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Güçlü ve dinamik sahne performansına eşlik eden dansçılarıyla aralıksız 2 saate yakın hem görsel hem de işitsel şovunu sergileyen Hadise’nin her şarkısında ayrı bir coşkunun yaşandı. Hadise, kendisini izlemeye gelen 7 bin hayranın karşısında bazen güldü, eğlendi, sohbet etti bazen hüzünlendi duygulandı. Türk Eğitim Derneği Genel başkanı Selçuk Pehlivanoğlu Hadise’nin yanına gelerek ‘hoşgeldiniz, Türkiye’nin geleceğine ışık oldunuz. Atatürk’ün kurduğu Türkiye’nin ilk sivil toplum kuruluşuyuz. Konserin geleceğiyle onlarca çocuğun geleceğine dokundunuz. Bu evlatlar sizindir ve size emanettir’ dedikten sonra bir hazırlanan plaket verdi. Seyircilerin büyük alkışı ve tezahüratları sonrasında duygulanan Hadise ‘bu gece benim değil ailesini kaybeden çocuklar için. Burada çok güzel bir gece yaşansın istiyorum. Çok kötü günler yaşadık ama bizi daha güzel bekliyor. Tekrar teşekkürler. Bu gece sizlerin sayesinde oldu’ dedi. Anlamlı geceye iş ve cemiyet hayatından Aclan-Selda Acar, Arda-Nida Bulut, Hakan-Demet Ateş gibi çok sayıda isim katılarak destek oldu.

Hadise Deprem Türk Eğitim Derneği

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