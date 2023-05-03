TOG'dan geleneksel alışveriş şenliği...

TOG Bazar; Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından TOG Sosyal Komite üyelerinin destekleriyle Türkiye’nin dört bir köşesinde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Toplum Gönüllüsü gençleri desteklemek ve gençlerin dünyayı iyileştiren projelerine dikkat çekmek amacıyla hayata geçiriliyor. 15’inci kez kapılarını açan TOG Bazar’dan elde edilen gelirin tamamı bu kez, TOG’un 6 Şubat’ta gerçekleşen deprem felaketinin ardından yürüttüğü çalışmalara kaynak olacak. Bu yıl etkinliğe katılan herkes, TOG’un 6 Şubat’tan bu yana deprem bölgesinde yürüttüğü destek faaliyetlerine katkıda bulunmuş olacak. Deprem bölgesine giden veya afetten etkilenenler için gönüllü çalışmalar yürüten iş, cemiyet ve sanat dünyasının önemli isimleri de TOG Bazar’a destek için kamera karşısına geçti. Başarılı fotoğraf sanatçısı Zeynel Abidin Ağgül’ün objektifine poz veren; Pınar Altuğ–Yağmur Atacan, Ebru Kohen, Jale Balcı, Saffet Emre Tonguç, Tuvana Büyükçınar–Selim Demir, Aslı Kuseyrioğlu, Ebru Gökçek, Nil Bentürk Uyguner ve Ahmet Berkman afet sonrası desteklerini anlattılar.

Onur AYDIN