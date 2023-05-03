Davetler

TOG'dan geleneksel alışveriş şenliği...

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) tarafından üniversiteli gençleri güçlendirmek ve onların sosyal fayda yaratan projelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen TOG Bazar, bu yıl “Dayanışma” temasıyla afet bölgesindeki çalışmalara kaynak yaratmak için kapılarını açtı!

Giriş: 03 Mayıs 2023 Çarşamba
TOG'dan geleneksel alışveriş şenliği...

TOG Bazar; Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından TOG Sosyal Komite üyelerinin destekleriyle Türkiye’nin dört bir köşesinde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Toplum Gönüllüsü gençleri desteklemek ve gençlerin dünyayı iyileştiren projelerine dikkat çekmek amacıyla hayata geçiriliyor. 15’inci kez kapılarını açan TOG Bazar’dan elde edilen gelirin tamamı bu kez, TOG’un 6 Şubat’ta gerçekleşen deprem felaketinin ardından yürüttüğü çalışmalara kaynak olacak. Bu yıl etkinliğe katılan herkes, TOG’un 6 Şubat’tan bu yana deprem bölgesinde yürüttüğü destek faaliyetlerine katkıda bulunmuş olacak. Deprem bölgesine giden veya afetten etkilenenler için gönüllü çalışmalar yürüten iş, cemiyet ve sanat dünyasının önemli isimleri de TOG Bazar’a destek için kamera karşısına geçti. Başarılı fotoğraf sanatçısı Zeynel Abidin Ağgül’ün objektifine poz veren; Pınar Altuğ–Yağmur Atacan, Ebru Kohen, Jale Balcı, Saffet Emre Tonguç, Tuvana Büyükçınar–Selim Demir, Aslı Kuseyrioğlu, Ebru Gökçek, Nil Bentürk Uyguner ve Ahmet Berkman afet sonrası desteklerini anlattılar.

Onur AYDIN

TOG Alışveriş Şenliği etkinlik

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Depremzede çocuklar için 'ÇABA'lıyorlar!

ÇABA Derneği’nin gelirini sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine aktarmak üzere her yıl geleneksel olarak düzenlediği Alışveriş Şenliği’nin 12.’si başladı.

Davetler TOG'dan geleneksel alışveriş şenliği...

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) tarafından üniversiteli gençleri güçlendirmek ve onların sosyal fayda yaratan projelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen TOG Bazar, bu yıl “Dayanışma” temasıyla afet bölgesindeki çalışmalara kaynak yaratmak için kapılarını açtı!
Magazin Hattı Sanat ve Sanayi konuşuldu...

Aksan Kozmetik’in düzenlediği 3. Sanat ve Sanayi Söyleşi Günü’nün konuğu, başarılı iş insanı ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek oldu.

Caddeler Tekneyle misafirini bıraktı

Caroline Koç, önceki gün misafirini tekneyle Bebek İskelesi'ne bıraktı.
Davetler Golf tutkunları buluştu

Bu yıl ilki düzenlenen Jumbo Golf Turnuvası, iş ve cemiyet dünyasının golf tutkunu isimlerini buluşturdu.

Jet Set MET Gala'da şıklık yarışı...

Moda dünyasının en önemli gecelerinden biri Met Gala, âdeta yıldız yağmuru eşliğinde gerçekleşti.

Caddeler Tezmanlar dostlarıyla yemekte...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ralf Tezman ve Sanem Tezman çifti önceki akşam dostlarıyla yemekte bir araya geldi.
Güncel 'Gia ile nasıl spor yapılamaz'

Spor tutkunu Yasemin Özilhan minik dostu Gia ile spor yaptığı eğlenceli anları sosyal medya hesabından 'Gia ile nasıl spor yapılamaz' notuyla paylaştı.
Güncel İstanbul'da koştu...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Zeynep Üstünel 18. İstanbul Yarı Maratonu'nda koştu.
Güncel Yeni yaşa, eğlenceli kutlama

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Derin Mermerci yeni yaşını dostlarıyla birlikte kutladı.
Güncel Ailece bir arada...

Melisa-Charles Von Faber Castell çifti yakın aile dostları Maya-İbrahim Bitargil çiftiyle tatilde bir araya geldiler.
Magazin Hattı TFF’den anlamlı proje...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve GoArt Metaverse, deprem bölgesi ve afetten etkilenen futbol paydaşları için metaverse evreninde yeni bir proje başlattı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.