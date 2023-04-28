Davetler

Sanatseverler sergide buluştu

İş ve cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü isimleri, Rölyef Kafesler ve Heykeller Sergisi'nde bir araya geldiler.

Giriş: 28 Nisan 2023 Cuma
Sanatseverler sergide buluştu

Türk çağdaş sanatının önemli isimlerinden Bubi, küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “Rölyef kafesler ve heykeller sergisi” ile DG Art Project de sanat severlerle buluştu. Yurt içinde ve yurt dışında birçok kişisel sergi açmış olan Bubi, küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün yaptığı DG Art Project’teki sergisinde alışılmış malzemelerin dışında; karton, bez ve halatın yanı sıra paçavra gibi atık ürünlere de yer veriyor. İşlerindeki ilkel, yabani örgülerin yanı sıra kimi zaman düzgün inşa edilmiş kafesler sanatçının birden fazla ruh halinin göstergesi olarak görülebilir. Özel sergiye iş ve cemiyet hayatından çok sayıda sanat tutkunu katıldı. Demet Sabancı Çetindoğan, sanatçı Ahmet Güneştekin, Nezih-Berrak Barut gibi isimler sergiyi ziyaret ederek eserleri tek tek incelediler.

Onur AYDIN

Rölyef Kafesler ve Heykeller Sergisi

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