Yeni koleksiyona gizemli yolculuk...

Atelier Rebul, İstanbul’dan ilham alınarak yaratılan, gizemli ve sıcak baharat notalarının birleştiği İstanbul Koleksiyonu’nun yenilenen ürün yelpazesinin lansmanını özel ve anlamlı bir desteğin parçası olarak gerçekleştirdi. Tarihçi, Yazar Saffet Emre Tonguç’un Karaköy’ün Gizemi Turu eşliğinde yapılan etkinlikte misafirler İstanbul’un yenilenen koku dünyasına giriş yaparken İstanbul’un gizemli tarihine ve kültürüne de tanık oldular. Atelier Rebul’ün depremde kaybettiğimiz rehberlik okuyan üniversite öğrencileri adına TEV-Umut Baharı burs projesine ve EPOS 7 Derneği’nin Deprem Bölgesindeki tarihin yeniden canlanması adına toplanan fonuna destek olmak amacıyla düzenlediği etkinlik büyük ilgi gördü. Rebul Şirketler Grubu Co-CEO ve Atelier Rebul Kurucu Ortağı Nüket Filiba ev sahipliğinde yapılan etkinliğe, EPOS 7 Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Sabancı, Yonca Ebuzziya, Zafer Kozanoğlu ve Üyelerden de Mina Karagülle, Fatoş Mildon, Neylan Vardar katıldı.

Onur AYDIN