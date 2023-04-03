Davetler

Kadın platformundan iftar daveti!

D'She Kadın Platformu iş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarını iftar davetinde bir araya getirdi.

Giriş: 03 Nisan 2023 Pazartesi
Kadın platformundan iftar daveti!

İstanbul’un tarihi mirası ve zengin kültürüyle çevrili Four Seasons Sultanahmet, sağlıklı beslenmeden spora, sanattan seyahate, modadan güzelliğe, astrolojiden kişisel gelişime kadar pek çok konuda tavsiye platformu olan D’She Kadın Platformu ile kadınlara yönelik bir buluşmaya daha imza attı. Ramazan ayı sebebiyle, davetliler iftar sofrasında bir araya geldi. Konuklar güzel amaçlı buluşmada deprem bölgesindeki çocukların eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla destekte bulundular. Aralarında Emine Özilhan, Neşe Gönül, Hande Sezer Pekcan, Songül Toprak Özsan ve Monik İpekel’in olduğu iş ve cemiyet dünyasının tanınmış isimleri, özel hazırlanan, otelin deneyimli ekibi tarafından sunulan zarif ve şık servis eşliğinde bu özel gün için hazırlanmış iftar sofrasında buluştular. Özel davette misafirler Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu bir arada yaşadılar.

DShe Kadın Platformu İftar ramazan davet

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