Davetler

Parıltı Derneği sanatseverlerle buluştu!

Sanatçı Esra Soydan 'Yolda' sergisini, ‘Parıltı Derneği’ yararına yaptığı etkinlikte sanatseverlerle buluşturdu.

Giriş: 17 Mart 2023 Cuma
Parıltı Derneği sanatseverlerle buluştu!

Esra Soydan, 2007 yılından bu yana sürdürdüğü resim çalışmalarından seçkilerin yer aldığı “Yolda” sergisini Artopol Sanat Galerisi’nde Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği yararına sanatseverlerle buluşturdu. Artopol Art Gallery, depremden etkilenen çocuklarımızın eğitimine destek için oluşturduğu ‘SANATLA YARDIMLAŞMA’ projesi kapsamında, “Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği” ile Esra Soydan’ın “Yolda” adlı solo sergisine ev sahipliği yaptı. Sergiye cemiyet hayatından Neşe -Erol Gönül, Berrin Zorlu, Roben İpekel ve kızı Reyhan İpekel gibi birçok ünlü sima katıldı. Sergide birçok eser, Parıltı Derneği yararına satıldı. Esra Soydan; 2007 yılından itibaren hazırladığı resimlerin seçkilerinden oluşan bu ilk solo sergisini, manevi yolculuğu ile sanat yolculuğunun buluştuğu anları keşfetmek olarak tanımlıyor. Yolda sergisinin çıkış noktasını da ayrıca “soyut olanı, somut olanın içinde bulmak, görünenin ardındaki görünmeyeni düşündürmek” olarak belirtiyor. Soydan sanat çalışmalarında, yağlı boyanın adeta tuval üzerindeki serüveni ile boyanın yolda karşılaştığı hayatı betimliyor.


Onur AYDIN

‘Parıltı Derneği Yolda Esra Soydan

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