Davetler

Yardım destekli açılış!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları yardım destekli özel davette bir araya geldiler.

Giriş: 08 Mart 2023 Çarşamba
Yardım destekli açılış!

Projehane Bilge Kuru ev sahipliğinde Madam Fi işbirlği ile çok anlamlı bir güne imza attı. Ülkece geçilen bu zor günlerde bizde burda Ülkemizin ve etkilenen tüm vatandaşlarımızın yanındayız diyerek çok anlamlı bir buluşma ile güzel bir mesaj verildi. Alanında bir çok başarıya imza atan iş kadını Filiz Duman; 2000 yılında Alanya’da kurulan Madam Fi Academy Alanya, Anamur’dan sonra 3. Şubeyi de İstanbul Levent’te hizmete geçirdik dedi. Projehane ortaklarından Bilge Kuru; Ülkece çok zar zamanlardan geçiyoruz, üzüntümüz çok büyük ve tarif edilemez. Ama bizim amacımız bu yardımların sürdürülebilir olması yolumuz çok uzun ama elbirliğiyle bunları da atlatacağız. Bizde Projehane olarak elimizden ne geliyorsa tüm gücümüzle ve hizmet verdiğimiz markalarımızla destek olmaya devam edeceğiz, Tüm ülkemize geçmiş olsun diyerek teşekkür etti. Bu anlamlı güne Kültür ve Turizm Bakan eşi Pervin Ersoy, Arzu Kunt, Altın Mimir, Hülya Şendir gibi iş ve cemiyet hayatından bir çok isim destek verdi.

Onur AYDIN

davet bilgekuru pervinersoy

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