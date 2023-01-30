Golf tutkunları Belek'te yarıştı!

Aygün Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün adına düzenlenen turnuva golf sporuna gönül veren iş dünyasını buluşturdu. 2 gün boyunca kıyasıya yarışan iş ve cemiyet hayatının ünlü simaları turnuvaya renk kattılar. Türkiye’nin denize ve nehre kıyısı olan tek golf sahası Cullinan Links Golf Club’ta gerçekleşen turnuvaya 104 kişi katıldı. 5 kategoride gerçekleşen turnuvada gross birinciliğini Ramazan Üçdan kazandı. Erkekler A kategorisinde ödül Ramazan Üçdan’ın olurken, B kategorisinde Mehmet Ziylan, C kategorisinde Mehmet Emin Yoldan yarışın galibi oldular. Bayanlar kategorisinde ise ödül Nursel Çökelek’in oldu. Turnuvada ayrıca bayrağa en yakın vuruş ödülünü kadınlarda Tülay Turhan erkeklerde Bekir Başak Ünal alırken; en uzun vuruş ödülünü kadınlarda Nursel Çökelek, erkeklerde ise Hasan Ceylan aldı. Mehmet Aygün’ün ev sahipliğinde düzenlenen turnuva toplam 19 kupanın takdim edildiği ödül töreniyle sonlandı.

Onur AYDIN