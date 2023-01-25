Eczacıbaşı'ndan imza günü!

Bülent Eczacıbaşı, iş dünyası meselelerini keyifli bir sohbet üslubuyla aktardığı yeni kitabı “Aklımızda Bulunsun” un imza gününde okurlarıyla buluştu. D&R Kanyon mağazasında gerçekleşen imza gününe, Eczacıbaşı çalışanlarının yanı sıra iş, sanat ve cemiyet hayatından yakın arkadaşları imza gününekatıldı. İmza gününde okurlarının kitaplarını imzalayarak onlarla sohbet eden Eczacıbaşı; “Bu kitabı özellikle gençler için yazdım. Bizim kuşağımızın, artık deneyimlerini aktarma aşamasına geldiğini düşünüyorum. Hala öğreneceğimiz çok şey var. Deneyimlerimizi ve bildiklerimizi gençlere aktarmalıyız. Bizim de gençlerden öğreneceğimiz şeyler var. Çünkü bizim hiç bilmediğimiz ilgimiz olmayan konularda gençler çok daha bilgili. Tam da bu noktada uyum içerisinde birleşebilirsek o zaman kuruluşlarımız çok şey kazanıyor" dedi.

Onur AYDIN