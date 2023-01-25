Davetler

Eczacıbaşı'ndan imza günü!

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, ikinci kitabı “Aklımızda Bulunsun: İş İnsanları İçin Denemeler”in imza gününü gerçekleştirdi.

Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba
Eczacıbaşı'ndan imza günü!

Bülent Eczacıbaşı, iş dünyası meselelerini keyifli bir sohbet üslubuyla aktardığı yeni kitabı “Aklımızda Bulunsun” un imza gününde okurlarıyla buluştu. D&R Kanyon mağazasında gerçekleşen imza gününe, Eczacıbaşı çalışanlarının yanı sıra iş, sanat ve cemiyet hayatından yakın arkadaşları imza gününekatıldı. İmza gününde okurlarının kitaplarını imzalayarak onlarla sohbet eden Eczacıbaşı; “Bu kitabı özellikle gençler için yazdım. Bizim kuşağımızın, artık deneyimlerini aktarma aşamasına geldiğini düşünüyorum. Hala öğreneceğimiz çok şey var. Deneyimlerimizi ve bildiklerimizi gençlere aktarmalıyız. Bizim de gençlerden öğreneceğimiz şeyler var. Çünkü bizim hiç bilmediğimiz ilgimiz olmayan konularda gençler çok daha bilgili. Tam da bu noktada uyum içerisinde birleşebilirsek o zaman kuruluşlarımız çok şey kazanıyor" dedi.

Onur AYDIN

Bülent Eczacıbaşı Eczacıbaşı Holding Aklımızda Bulunsun: İş İnsanları İçin Denemeler

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