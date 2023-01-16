Müjdat Gezen'in 70'inci sanat yılı töreni, Harbiye'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşti. Gezen'in eski öğrencisi oyuncu İlker Ayrık'ın sunuculuğunu yaptığı törene; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Koç Holding Onursal Başkanı iş adamı Rahmi Koç, eski Başbakan Yardımcılarımızdan Hüsamettin Özkan gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Etkinlik, yönetmenliğini Gökmen Ulu'nun yaptığı, Müjdat Gezen'in hayatını anlatan belgesel filmle başladı. Belgeselde yer alan Yeşilçam dönemine ait görüntüler, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Kızı Elif Gezen tarafından davet edilen Müjdat Gezen, alkışlarla sahneye geldi. Gezen, sahnede jübile konuşması yaptı. Müjdat Gezen, "Hani bir kaydırak vardır ya çocuk parklarında, küçük çocuklar o merdivenleri dakikalarca çıkar, sonra o kaydıraktan bir iner, bir iki saniyede biter. Ben o kaydırağın tam başındaki adamım şimdi. Oradan inişe böyle hızla geçiyorsun. Yoruldum, dinleneyim. Öğrencilerimle oyun koyarım sahneye, onlar oynarlar. Ben seyrederim, yazarım, onlar oynarlar ama artık sahneye çıkacak gibi hissetmiyorum kendimi. Bu gece kızımla beraber en son oynadığımız oyun, baba-kızdan bir bölüm oynuyoruz. Sonra hadi bana eyvallah. Ustalara, bana emeği geçen herkese, bu halka çok teşekkür ediyorum. Bu zor bir meslek, çileli bir meslek. Çilesini de çektik, sefasını da sürdük. Şimdi artık dinlenme zamanı. Gün gelir bir dizide oynarız, bir şey yaparız ufak ufak. Ama bu yorgunlukla biraz da dinlenmek istiyorum" dedi. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, "Her zaman takdir ettiğimiz büyük sanatkarın, memlekete ve sahneye çok önemli faydaları oldu. 70 yıl dile kolay, kendisini huzurunuzda tebrik ediyorum" açıklamasında bulunarak sanatçıyı tebrik etti.

Onur AYDIN