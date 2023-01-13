Davetler

Sanat ve tasarım buluştu...

Begüm Khan, dünyaca ünlü sanatçı Ali Elmacı’nın yeni sergisi için özel bir iş birliği ile bir kolye tasarımına imza attı.

Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma
Sanat ve tasarım buluştu...

Mücevher tasarımcısı Begüm Kıroğlu, sanatçı Ali Elmacı’nın yeni sergisi öncesi farklı eserlerinden ilham alarak benzersiz bir kolye tasarımında bulundu. Ecole St. Pierre Hotel’e bağlı “i guru Cafe Lounge Bar’da bu eşsiz tasarım ve iş birliğinin kutlandığı özel bir buluşma gerçekleşti. Begüm Kıroğlu, Ali Elmacı ve Aslı Pamir’in ev sahipliğinde gerçekleşen bu özel kutlamaya Aylin Koç, Alize Tansever, Merve Çetindoğan gibi sanat ve cemiyet hayatından isimler katıldı. Her daim güçlü ve çarpıcı tasarımlarla; fauna, flora ve tılsımların eşsiz güzelliklerini mücevherlere yansıtan Begüm Khan, sanatçı Ali Elmacı’nın yeni sergisi için özel bir iş birliği kapsamında “Güllerimde Diş İzin Var” isimli bir kolye tasarladı. Dünyaca ünlü sanatçı Ali Elmacı’nın "Dudaklarımı Öp Kalbimi Hançerle" başlıklı sergisi 14 Ocak’ta Pilevneli’nin Dolapdere’deki mekanında sergilenmeye başlayacak.

Begüm Khan Ali Elmacı kolye tasarım

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