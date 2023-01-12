Davetler

Erdoğan'dan 'Alem-i Şuhud' sergisi...

Ressam Eda Erdoğan’ın ilk kişisel sergisi Alem-i Şuhud’u sanatseverlerin beğenisine sundu.

Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe
Erdoğan'dan 'Alem-i Şuhud' sergisi...

Ressam ve iş insanı Eda Erdoğan’ın ilk kişisel sergisi Alem-i Şuhud’un açılışı önceki akşam Üsküdar Belediyesi Nevmekan Sahil Galerisi’nde gerçekleşti. Sanat, iş ve cemiyet dünyasından Pervin Ersoy, Bilge Kuru, Hülya Kalyoncu gibi çok sayıda ismin katıldığı davette, yağlı boyadan oluşan eserler yoğun ilgi gördü.Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer'in katılımıyla açılışının gerçekleştiği sergi sanatseverlerin akınına uğradı. 32 eserden oluşan sergide; görsel gerçekliği öznel idealizimle süsleyerek, hatırda kalan ile hayal edileni buluşturan Eda Erdoğan, sanatseverlere yeni bir dünyanın kapılarını açıyor. Kadın ve kadına atfedilen güzellikler asırlar boyu hem kaleme hem de fırçaya ilham kaynağı olmuştur diyen Erdoğan: “Bir kadın ressam olarak bu kişisel sergimde İstanbul’u hatırlamak, onu biz kadınlarla ve yine bizlerin el emeği göz nuru kendi kültürümüze ait motiflerle süsleyip, derin manevi ritüelleriyle hayal etmeyi diledim. “Alem-i Şuhud” yaşamadığım hatıraları özlediğim geçmişe ve kadının manevi büyüsüne açılan bir penceredir…” sözleriyle katılan herkese teşekkürlerini iletip, duygularını dile getirdi.


Onur AYDIN


Alem-i Şuhud Eda Erdoğan

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