İş dünyası açılışta...

İkinci el otomotiv sektöründe Türkiye genelinde Bayi Ağı Yönetimi yapan 2plan tarafından hayata geçirilen “Terminal” konseptinin açılış töreni iş ve cemiyet dünyasının ünlü simalarını bir araya getirdi. Seat&Cupra&Porsche&DOD Genel Müdürü Anıl Gürsoy, Mehmet-Selin Tara, Otokoç Genel Müdürü İnan Ekici, Mesut-Ferda Yar, Sami Nacaroğlu, Etel Baler, Anacleto-Funda Salciccia gibi iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katıldığı Terminal’in açılışında bir konuşma yapan 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, Türkiye’de olduğu gibi dünyada da benzersiz bir yapı sunduklarını belirterek “Kolay ulaşılır konumu ve park olanağı, şık konsepti ve diğer tesis avantajları ile sergi, eğitim, tiyatro, etkinlik ve ihalelerin gözde mekanı haline gelecek konsept bir oluşum sunuyoruz. Burası bir deneyim Terminali olmasıyla birlikte nakit alım, ikinci el satış, ihale, premium araç satışı, etkinlik ve organizasyon gibi birçok hizmeti tek bir noktadan sağlayacak olan bir merkez olarak dikkat çekiyor” dedi.