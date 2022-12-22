Davetler

Yeni yıl için alışveriş...

Alışveriş tutkunu ünlü hanımlar, yeni yıl için düzenlenen ‘Magic Christmas Market’ etkinliğinde buluştu.

Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe
Yeni yıl için alışveriş...

Yeni yıla sayılı günler kala bir birinden ayrıcalıklı markalar Ziyaretçiler World Academy katkılarıyla ‘Magic Christmas Market’te bir araya geldi. Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da kapılarını açan sihirli yeni yıl marketi müzik ve eğlence dolu bir atmosfer ile misafirlerini ağırladı. World Academy katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, ayrıcalıklı markalarla boğazın etkileyici atmosferinde buluşarak keyifli bir alışveriş deneyimi sundu. Yılın en görkemli zamanlarında ‘Magic Christmas Market’te ayrıcalıklı bir gün geçirmek ve alışveriş ve eğlencenin en sihirli halini yakalamak isteyen misafirlerden Şebnem Çapa, Aslıhan Koruyan Sabancı ve Nazlı Sabancı etkinlikte alışveriş yaptı.

Onur AYDIN

‘Magic Christmas Market’ yeni yıl

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