Dijital modaya davet...

“Metaverse” dünyasına adım atarak dijital modaya da öncülük eden Tween, bu kez farklı evrenlerin kapısını aralayan “multiverse” dünyasına giriş yaptı. Sanal dünya ile fiziksel dünyanın buluştuğu farklı evrenlere geçiş kapılarını aralayan Tween’in Multiverse yolculuğu, Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlenen özel bir lansmanla kutlandı. Davet, Tween markasını bünyesinde bulunduran Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Orka Holding Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu ev sahipliğinde gerçekleşti. Geceye katılan iş, sanat ve spor dünyasından pek çok ünlü ve başarılı sima, Koray Birand imzası taşıyan koleksiyon tanıtım filmi ile Tween’in multiverse dünyasına adım attığı evrenler arası yolculuğuna tanıklık etti. Markanın lansman partisinde mapping ve ışık gösterileri ile konuklara eşsiz bir deneyim yaşatıldı. İş, sanat ve cemiyet hayatının tanınmış simalarını buluşturan gecede Ceylan Çapa, Begüm Karamahmutoğlu, Özlem Güsar göze çarpan isimler arasındaydı.

Onur AYDIN