Davetler

Moda ve sanat tutkunlarına davet...

İş ve cemiyet hayatının modasever isimleri 2022-23 Sonbahar-Kış Koleksiyonunu incelemek için mağazada düzenlenen davete katıldı.

Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi
Moda ve sanat tutkunlarına davet...

Çağdaş çizgisini sofistike tasarımlar ile buluşturan Machka, 2022-23 Sonbahar-Kış sezonunda da Gate 27 kurucusu Melisa Tapan’ın zarif stilini yansıtan seçkisini modaseverlerle buluşturdu. Marka Gate 27’nin sponsorluğunu üstlenerek, 2022 yılında Gate 27 bünyesinde yer alan yerli ve uluslararası sanatçıların üretimlerine destek olmayı 2.sezonda da sürdürüyor. Melisa Tapan koleksiyonu ve Gate 27 işbirliği onuruna düzenlenen Melisa Tapan, İpek Ayaydın Abdik, ve Mert Ayaydın ev sahipliğinde düzenlenen davete Yasemin Özilhan, Kerim Sabancı, Cevdet Çetindoğan olmak üzere çok sayıda seçkin davetli ilgi gösterdi. Cüneyt Öztürk’ün DJ performansı ile renklenen davette, Melisa Tapan iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Melisa Tapan gate27

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