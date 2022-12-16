Davetler

40. yıla renkli kutlama...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun ev sahipliğini yaptığı 40. yıl kutlamasında bir araya geldi.

Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma
40. yıla renkli kutlama...

Sanatın ve sporun, moda dünyasındaki yansıması ve ilklerin öncüsü olarak gençlerin ve kendini her daim genç hissedenlerin markası Vakkorama, 40. yılını Akmerkez’deki mağazasındaki doğum günü partisiyle kutladı. Kutlamada, markanın 40 yıldır hayata kattığı vizyon, birçok yeniliğe imza attığı alternatif spor ve müzik dünyasına olan yatırımları konuşuldu. 40. yıl doğum günü partisinin ev sahipliğini Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve eşi Ronit Hakko, Vakkorama Kreatif Direktörü Can V. Hakko ve eşi Deniz Hakko, Vakkorama’nın kreatif ajansı, PSC-BRAND markasının kurucuları Pia Hakko Yeşil ve Pelin Yaşar yaptı. Partide DJ Eva ve DJ Carlita geceye katılanlara eğlenceli saatler yaşattı. Gecede davetlilere özel bir ‘trunk show’ da gerçekleştirildi. ‘Trunk Show’da 80’ler, 90’lar ve 2000’lerin moda stilleri ve Vakkorama ruhu yansıtıldı. Gece, markanın 40. yaşına özel doğum günü pastasının kesilmesi ile son buldu.

Onur AYDIN

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko

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