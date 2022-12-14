Venedik Sarayı'nda şık davet!

Zamansız tasarımları ile İtalya’nın kaşmir ve triko markası Falconeri’nin yeni yıl davetine İtalyan’ın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente’nin yanı sıra iş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü simalar katıldı. Venedik Sarayı’nın görkemli atmosferinde gerçekleşen davet renkli karelere de ev sahipliği yaptı. Hem kadın hem de erkeklere özel geniş bir koleksiyona sahip markanın ipek ve kaşmir tasarımlarını yakından inceleme fırsatı bulan davetliler dünyaca ünlü şef Carlo Bernardini’nin özel olarak hazırladığı mönüsü ile de lezzet şöleni yaşadılar.

Onur AYDIN