Davetler

'Sürdürülebilir Yılbaşı Ağacı' daveti...

Cemiyet hayatının ünlü simaları Sürdürülebilir Yılbaşı Ağacı projesinin etkinliğinde buluştu.

Giriş: 13 Aralık 2022 Salı
'Sürdürülebilir Yılbaşı Ağacı' daveti...

Sürdürülebilir ve engelsiz bir geleceğe katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen sürdürülebilir yılbaşı ağacı sosyal sorumluluk projesi, düzenlenen muhteşem bir davetle tanıtıldı. Fairmont Quasar Istanbul’un bu seneki yılbaşı ağacı çevre dostu marka Jütsack’in kurucuları Doğal Mesudiyeli Kalaç ve Zeynep Tarman tarafından orijinal kahve çuvallarından ve jüt kumaşından malzemelerle sürdürülebilir bir anlayışla tasarlandı. Alaluxa’nın konsept danışmanlığı yaptığı projeden elde edilen tüm gelir Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne tekerlekli sandalye desteği için kullanılacak. Jütsack’in kurucuları Doğal Mesudiyeli Kalaç ve Zeynep Tarman, Alaluxa’nın Kurucusu Ayşegül Tuncer ve Fairmont Quasar Istanbul’un Pazarlama ve İletişim Direktörü Buket Oğuz’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen davete Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Semra Çetinkaya’nın yanı sıra seçkin davetliler katıldı. Etkinliğe katılan misafirler bu anlamlı proje için bağışta bulunurken, otel misafirleri ve ziyaretçiler de lobideki sürdürülebilir yılbaşı ağacında yer alan kare kodunu okutarak Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne diledikleri miktarda bağışta bulunabilecek.

Onur AYDIN

Sürdürülebilir Yılbaşı Ağacı

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