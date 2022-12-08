İtalyan lezzetlerine özel etkinlik...

New York merkezli İtalyan mutfağı restoranı Serafina’nın, Metin Şen’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Dinesty Grup’un 2014'teki girişimiyle Türkiye'deki ilk adresi olan Akmerkez’deki yeri yenilendi. Menüsünden dekorasyonuna kadar A’dan Z’ye tamamen yenilenen ve 8 senenin ardından güncellenen mekan yenilenmesi şerefine Türkiye’ye gelen Serafina’nın kurucuları Fabio Granato ve Vittorio Assaf ile özel bir kutlama gerçekleştirdi. Serafina’nın kurucuları Vittorio Assaf ve Fabio Granato ile yapılan bu özel davete başta İtalyan Başkonsolosu Elena Clemente, İtalyan Konsolosu İrene Pastorino olmak üzere Burak-Yelda Elmas, Selim-Eda Kosif, Burak-Gülin Karabacak, Aslı Şen gibi birbirinden önemli isimler katıldı. Dinesty Group Yönetim Kurulu Başkanı Metin Şen, Fabio Granato ve Vittorio Assaf, geceye özel hazırladıkları tadım menüsüyle misafirlerine seçkin tatlar yaşattılar.