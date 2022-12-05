Davetler

Mutlu son!

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ile Demet Tokgöz muhteşem bir düğün töreniyle dünyaevine girdiler.

Giriş: 05 Aralık 2022 Pazartesi
Mutlu son!

Denizbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakan Ateş, Denizbank Şube Müdürlerinden Demet Tokgöz ile Raffles İstanbul’ da düzenlenen muhteşem bir nikah töreni ile dünya evine girdi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in nikah kıydığı törende damadın şahitliğini Nilgün Çelebi, Hasham Al Quassım, Ferhat Şahin, gelin hanımın şahitliğini ise Yılmaz Tokgöz, Ali Hikmet, Devrim Canpolat Boran üstlendi. Törene iş ve cemiyet hayatından Ahmet Nazif-Zülal Zorlu, Engin Keçeli, Emine-Erden Timur ve Ahmet Nur Çebi gibi çok sayıda isim katıldı.Yaklaşık 500 davetlinin katıldığı törende ilk danslarına özel figürler katıp muhteşem bir gösteri yaptılar. Çiftin damatlığı özel tasarım olurken gelinlik ise Gaon Bridal imzasını taşıyordu. Chromas Koro ve Avantgarde Orkestrasının sahne aldığı şarkıları ve performansları ile eğlenceli saatler yaşattı. Çift balayını ise Güney Afrika Cape Town’u tercih ettiler.

Eren GÜREL

Hakan Ateş Demet Tokgöz Denizbank

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