Kıbrıs’ta görkemli düğün!

Cemiyetin ünlü isimleri Dilara Aka ve Sami Otçuoğlu, Kıbrıs’ta Les Ambasedeurs Hotel’de yapılan görkemli bir düğünle evlendi. 1 yıldır birlikte olan çift, 500 davetlinin huzurunda “evet” dedi. Kıbrıs'taki düğüne iş ve cemiyet hayatından Derya Ayaydın, Mesude Öztanık, Merih Turan, Meltem Demir gibi çok sayıda seçkin sima katıldı. Gayrımenkul sektöründe saygın isimlerinden Dilara Aka, Vera Wang imzalı gelinliğiyle göz kamaştırırken, turizm sektörünün ünlü ismi olan damat Sami Otçuoğlu, tercihini Raşit Bağzıbağlı’dan yana kullandı. Çiftin nikah şahitliğini Çimen Öztürk, Şifa-Fahri Otçuoğlu yaparken, oldukça eğlenceli geçen düğünde konuklar gönlünce eğlendi.

Onur AYDIN