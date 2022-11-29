Geleceğin tasarımcıları yarıştı!

İTHİB tarafından 16 yıldır gerçekleştirilen Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması bu yıl ilk defa ‘Futuretex İstanbul’ markası altında “FutureBase International” ve ‘FutureTech’ şeklinde iki ayrı yarışma olarak gerçekleşti. FutureBase International yarışmasının koçu tasarımcı Tuvana Büyükçınar ve FutureTech yarışmasının koçu tasarımcı Özlem Süer’in de katıldığı gecenin sunuculuğunu ünlü oyuncu İbrahim Selim yaptı. Tasarımcıların koleksiyonlarının sergilendiği defilede Didem Soydan ve Şevval Şahin de podyumda yürüdü. ‘Futurebase International’ yarışmasının jüri üyeleri arasında İTHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Jüri Başkanı M. Fatih Bilici ile birlikte moda, stil, sahne ve tasarım dünyasından Suzan Toplusoy, Nejdet Ayaydın, M. Zekeriya Tanrıverdi, Özlem Kaya, Çiğdem Solak ve Sinem Kınran Parlak gibi isimler yer aldı. Tasarımcıların hayal güçlerinin özgün kumaşlara dönüşerek yarıştığı Futurebase International’ın birincilik ödülünün sahibi Kemal Özpınar, ikincilik ödülünün sahibi Fatemeh Khosravi ve üçüncülük ödülünün sahibi ise İrem Levent oldu.Bu yıl ilk defa düzenlenen inovasyon ve fikir yarışması Futuretech’in birincisi Öteki Deri projesi ile Melis Baloğlu ve Elif Tekcan olurken, ikincilik ödülünü Biotexcover projesi ile Janset Öztemur ve Semih Özkür, üçüncülük ödülünü ise Akıllı Drysuit projesiyle Bilge Koyuncu aldı. ‘Futuretex İstanbul’ yarışmasının İpekyol özel ödülünün sahibi Kemal Özpınar olurken, Singer özel ödülü ise Zeynep Esra Telli’ye verildi.

Onur AYDIN