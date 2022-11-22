Fransız Sarayı'nın özel davetlileri...

Fransız Devleti tarafından, tarıma verdiği olağanüstü katkılardan dolayı, daha önce Louis Pasteur, Jacques Chirac gibi önemli isimlerin aldığı ‘Tarım Alanında Şövalye Liyakat Nişanı’ (Chevalier dans l-Ordre du Merite Agricol) bu yıl Kavaklıdere Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başman’a verildi.İstanbul'da Fransız Sarayı'nda düzenlenen törende Başman’a nişanı, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro takdim etti. Ödül töreninde geleneğe uygun olarak Başman’ın mesleki geçmişinden notlar konuklarla paylaşılırken, onun Kavaklıdere Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlendiği yıldan bu yana kazandığı başarılar, Türkiye-Fransa arasında ticaretin gelişmesi için gösterdiği çaba ve yatırımlardan örnekler verildi. Özellikle 2016 yılında Bordeaux-Castillon bölgesinde yapmış olduğu iki château yatırımı dikkatleri çekerken, Château La Croix Lartigue ve Château Claud Bellevue bağ ve şaraphanelerini sahiplenilmesi Türk ve dünya şarapçılığına damgasını vuran hamle olarak yorumlandı.

BAŞMAN, ''BU NİŞAN İLHAM VERİCİ OLDU'

Törende bir konuşma yapan Ali Başman, Chevalier dans l-Ordre du Merite Agricol nişanına layık görülmekten büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu belirtirken, “Eğitimim Fransız kültürünün izlerini taşıyordu ve çalışma hayatımda da bu kültürden aldığım beceri ve öğretilerle yola devam ettim. O nedenle böyle bir nişana layık görüldüğüm için onur duydum. Türkiye ve Fransa arasında yaklaşık 500 yıldır süregelen ticari iş birliği, yeni nesil iş insanlarının bilgi birikimi, yatırımları ve öngörüleriyle daha da ileriye taşınacağına inanıyorum. Layık görüldüğüm bu nişan, benim için ilham verici oldu. O nedenle Fransa Devleti adına Hervé Margo’a teşekkürlerimi sunmak istiyorum” dedi.